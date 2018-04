Mercedes Fernández asegura que Asturias languidece por un gobierno inservible

Oviedo, 21 abr (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha asegurado hoy que, aunque enamorada de su tierra, ve con pena como ésta "languidece con un Gobierno que no gobierna ni lidera, que está en paradero desconocido, que no da respuesta a los asturianos y que no sirve para solucionar su futuro".

La presidenta de los populares asturianos, que ha participado hoy en Siero en el congreso local del partido, se ha mostrado convencida de que Asturias cuenta con "todos los miembros para ser una comunidad puntera" pero que para eso hace falta un proyecto claro, "sin pactos debajo de la mesa que nadie sabe ni conoce".

En su opinión, el Gobierno que lidera Javier Fernández "no sabe qué hacer con las cosas", como se ve, según señaló, en proyectos como el polígono de Bobes , "y sigue anquilosado en las políticas de los años ochenta".

Para la presidenta de los populares asturianos, "el sectarismo y ceguera de la izquierda les impide ver la realidad inmediata", como que España se encuentra en franco crecimiento y recuperación económica, ya cuestionar unos "presupuestos generales magníficos" para continuar en esa senda y continuar siendo el país que más empleo crea de la Unión Europea, por encima de Alemania.

Asturias, según la dirigente del PP, necesita "mucho empleo para los jóvenes", pero también precisa rejuvenercerse, una cuestión que exige plantear "políticas a largo plazo porque eso no se consigue en diez minutos".

Mercedes Fernández también ha criticado la falta de apoyo del Gobierno asturiano para que el campus de Mieres acoja el grado de Deportes de la Universidad de Oviedo.

"Se hizo una apuesta millonaria por este campus, pero el Gobierno y el PSOE no dicen nada mientras sigue vacío de titulaciones", ha afirmado la presidenta popular, que ha asegurado que la izquierda asturiana "no quiere ni sabe dar soluciones" y que "los socialistas están secos y no tienen iniciativa ni respuestas".