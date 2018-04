Pola destaca en Hannover la alta capacitación técnica industrial de Asturias

Oviedo, 24 abr (EFE).- El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, ha presentado hoy las ventajas del Principado como destino de inversiones ante directivos de empresas de los sectores de automoción, químico, electrónico y energético participantes en la feria Hannover Messe, donde ha destacado la alta capacidad técnica alcanzada por Asturias.

En su participación en la jornada "Invest in Asturias and expand your business in a land of opportunities", Pola ha recordado que el Principado fue una de las regiones europeas más dinámicas en 2017, con un crecimiento del PIB del 3,5%, frente al 3,1% de la media nacional y el 2,4% europeo.

Según ha informado el Gobierno regional, Pola ha subrayado el peso de la industria en la economía asturiana, con una aportación del 22,5% al valor agregado bruto (VAB) regional, cuatro puntos más que en el conjunto de España, donde alcanza el 18%.

También ha destacado la especialización industrial en el sector metal y la fabricación avanzada.

De hecho, ha apuntado, el metal concentra el 40% de la facturación industrial y el 52,5% del empleo del sector.

En relación con los materiales avanzados y la nanotecnología, ha señalado que constituyen actividades de gran peso en el tejido empresarial, con 670 firmas que emplean a cerca de 18.000 trabajadores y facturan más de 4.000 millones de euros.

"En este ecosistema regional de innovación, favorecido por la Administración, también juegan un papel importante los centros tecnológicos y grupos de investigación, muy activos, de la Universidad de Oviedo", ha resaltado.

Asimismo, ha incidido en que el carácter industrial de la economía asturiana "ha dado lugar a una formación teórica y una capacitación técnica muy elevada, lo que ofrece una amplia disponibilidad de recursos humanos para estas actividades"

El titular de Industria ha explicado el proceso de transformación del tejido empresarial que se ha producido en los últimos años en el Principado, hasta afianzar una economía moderna en la que los servicios avanzados han adquirido gran protagonismo. El sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones supone el 14% de la facturación del sector servicios y ofrece empleo de alta cualificación a más de 6.000 personas.

Pola también ha expuesto que la disponibilidad de energía para uso industrial constituye una ventaja competitiva de primer nivel para Asturias.

En este sentido, Pola ha ponderado la capacidad de producción energética, con más de 4.600 megavatios instalados -30% renovables, incluida la energía hidráulica-, así como la diversidad de fuentes de generación, "con centrales de carbón, gas natural y renovables, que permiten asegurar un suministro adecuado a las necesidades de la industria".

También se ha referido a las infraestructuras industriales y de comunicaciones que ofrece el Principado y que constituyen importantes atractivos para la inversión: dos puertos industriales, más de 5.000 kilómetros de carreteras -400 de ellos de autovías y autopistas-, dos redes de ferrocarril y un aeropuerto de elevada actividad, con enlaces a los principales centros de negocio de Europa en dos horas de vuelo.

Por último, ha resaltado la disponibilidad de amplias áreas industriales, dotadas de servicios y accesos a las principales vías de comunicación, y la fuerte apuesta del Principado por la digitalización de los distintos sectores económicos.

Por su parte, la directora general del Idepa, Eva Pando, ha explicado que el programa "Asturias advanced manufacturing hub", bajo cuyo título se presenta el Principado en la feria, incluye actuaciones que permiten el desarrollo y fortalecimiento del tejido empresarial, así como la instalación de nuevas firmas, sobre todo relacionadas con la industria 4.0.

Las firmas asentadas en Asturias que integran la delegación desplazada a Hannover (Thyssenkupp, PMG Powder Metal, Phoenix Contact y ArcelorMittal) también han participado en la jornada celebrada hoy para exponer su experiencia en la implantación, consolidación y crecimiento de sus respectivos proyectos en el Principado.