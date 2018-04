Lastra: Coordinar la movilidad dará la dimensión real del área metropolitana

Oviedo, 25 abr (EFE).- La coordinación entre el documento sobre movilidad encargado por el Gobierno regional a una consultora con los planes locales de cada ayuntamiento permitirá ver "la verdadera dimensión funcional" de la futura Área Metropolitana, ha asegurado hoy el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra.

Lastra ha hecho estas afirmaciones tras reunirse con el grupo de trabajo de movilidad de los ayuntamientos que impulsan el área metropolitana (Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Mieres y Langreo) aunque al encuentro de hoy no ha asistido el consistorio mierense.

Según el consejero, su departamento está ya en condiciones de presentar el diagnóstico que está elaborando "y empezar a relacionarlo con los planes locales" en relación a la movilidad en la zona central de Asturias, que será el factor "central" que permitirá unir "un gran proyecto" y constatará el interés en ponerlo en marcha dado pasos "correctos, serios y rigurosos".

"Será alrededor de proyectos concretos como iremos construyendo el fenómeno metropolitano", ha apuntado el titular de Infraestructuras que ha incidido además en que la segunda comisión creada para impulsarla, la de autoorganización, será la que deba definir el "cómo", el "cuándo" y su ámbito territorial.

Lastra se ha referido también a la advertencia del alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, de IU, de abandonar el área metropolitana antes la falta de garantías de que los futuros estudios universitarios de deportes se ubicarán en el campus de Barredo.

"Mieres forma parte del área central independientemente de que mantenga una reivindicación que no pongo en cuestión y que se sitúa en un ámbito de discusión distinta a la del área central", ha apuntado el consejero.

A su juicio, al margen de que el alcalde mierense manifieste sus posiciones "como crea conveniente", se ha mostrado confiado en que éstas no afecten "a la lógica que tiene la creación del área metropolitana" y ha asegurado no entender que haya otras posiciones políticas "que pretenden atribuir un mal a algo que aún no existe".