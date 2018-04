La eurodiputada Tania González aspira a liderar Podemos Avilés

Avilés, 26 abr (EFE).- La eurodiputada de Podemos Tania González ha presentado hoy su candidatura a la secretaría general de la formación morada en Avilés con un proyecto de "confluencia" con otras organizaciones y asociaciones entre las que no estarían excluidos IU y Ganemos.

En caso de ser elegida para ese puesto su intención es mantener su escaño en la Eurocámara, aunque despojándose de todos los cargos vinculados a su condición, para dedicar más tiempo a los asuntos de su ciudad natal.

"La tarea más importante que tenemos por delante es la de impulsar una candidatura ciudadana de confluencia abierta a todas las personas, asociaciones, colectivos, movimientos sociales y a todas las fuerzas políticas que quieran convertir Avilés en una referencia del cambio a partir de 2019", ha declarado.

González ha asegurado que "desde Avilés se ve con envidia cómo los ayuntamientos del cambio están poniendo las instituciones al servicio de la gente, implementando políticas punteras en materia de medioambiente, igualdad de género, participación ciudadana, cultura y laboral".

"Me siento muy orgullosa de Avilés, creemos que tiene un enorme potencial, pero, en ocasiones, ese potencial no está siendo explotado por unas instituciones que no han sabido adaptarse a los tiempos y están sometiendo a la ciudad a una situación de inmovilismo, sin proyecto, sin ideas y sin dirección", ha subrayado.

"Tendremos la posibilidad de utilizar todo el potencial que tiene para construir desde el Ayuntamiento un Avilés con proyecto de futuro, abierta, dinámica, donde nadie nos obligue a elegir entre empleo y salud, y que cuide a su gente y su patrimonio", ha manifestado.

González ha agradecido la labor de los cinco concejales del Grupo Municipal de Somos Avilés y la tarea que tienen en el resto del mandato.

Sin querer adelantar tiempos políticos y a preguntas de los periodistas, González no ha descartado presentar su candidatura a la alcaldía de Avilés.

La organización morada cerrará mañana el plazo para presentar candidaturas a la secretaría general y, de momento, la de Tania González es la única que ha dado ese paso, con el apoyo, entre otros, de los concejales del Grupo Municipal.