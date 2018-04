Carreño: "Ya era hora de que por fin me saliera un gran torneo en mi club"

Barcelona, 27 abr (EFE).- El español Pablo Carreño, quinto cabeza de serie del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, celebró, después de acceder a las semifinales por primera vez, que consigue completar, por fin, "un gran torneo" en la capital catalana.

"Es muy importante este resultado. Ya era hora de que por fin me saliera un gran torneo en mi club. Jugar en casa siempre es una ayuda y por fin este año me noto jugando a mi nivel, más suelto y sin presionarme y, al final, el público te tiene que ayudar", explicó el tenista asturiano.

Carreño superó al búlgaro Grigor Dimitrov, número cinco del mundo, por 6-3 y 7-6 (4), en una hora y 37 minutos.

El gijonés cree que la clave de su buena actuación en Barcelona se debe a que es un jugador más maduro que es capaz de superar le presión de jugar en casa.

"La presión me afectaba y no conseguía jugar al nivel que podía. Este año vengo con más experiencia y he conseguido mejores resultados en los últimos meses y, físicamente, me estoy encontrando bastante bien, a pesar de los problemas físicos de las últimas semanas", admitió.

El partido terminó con cierta controversia, pues en la muerte súbita Dimitrov se quejó de una falta en el saque que, en su opinión, no lo fue.

"Me ha dado su punto de vista y yo le he dado el mío. Es un momento tenso, yo ni le he visto golpear, el saque ha sido malo y él ha seguido con el punto. Está molesto por el calentón de haber fallado esa bola", dijo Carreño, quien añadió que "cuando descanse y vea la jugada se dará cuenta de que el fallo ha sido seguirla".

Carreño se verá las caras este sábado en semifinales con el griego Stefanos Tsitsipas, una de las jóvenes promesas del circuito profesional, que eliminó al austríaco Dominic Thiem, finalista el año pasado, por 6-3 y 6-2, en sólo una hora y veinte minutos de juego.

"Le he visto jugar en los últimos meses y ya se está hablando de él. Es un jugador con mucho potencial y hoy ha ganado el partido contra un rival muy fuerte. Deberé tener cuidado porque está jugando bien, con mucha confianza", analizó sobre su rival de este sábado.