UGT ve escandalosa la sentencia de La Manada y pide no tomar a broma el 8-M

Oviedo, 27 abr (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha tildado de "escandalosa" la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra por la que ha condenado a nueve años a los integrantes de "La Manada" por abuso sexual y ha llamado a que "nadie se toma a broma" las movilizaciones del 8 de marzo.

Momentos antes de la entrega de los premios Primero de Mayo de UGT Asturias, Álvarez ha subrayado que la mujer y muchos hombres en el país han decidido decir basta.

A su juicio, esta reacción fruto de esa movilización feminista va a traer consigo que no se va pasar "ni una más" y que hay que cambiar las leyes, que tienen que estar de acuerdo con la igualdad.

"Los jueces tienen que ser conscientes de que la sociedad no está dispuesta a tolerar estas situaciones y no se va a quedar en casa como otras veces", ha sostenido Álvarez, que ha considerado que una movilización como la de esta vez "no ha pasado nunca" y es algo que debe hacer reflexionar.

El dirigente sindical ha afirmado que este Primero de Mayo "marcará un antes y un después" en el que el país entrará en una fase nueva que generará nuevos derechos.

En cuanto a los retos por delante, ha citado la recuperación de los salarios y ha avanzado que "va a haber movilización si no hay acuerdo en la negociación colectiva".

Desde los sindicatos reclaman un salario mínimo de mil euros y un aumento del salario del 1,3 por ciento más la suma de la productividad en los sectores en los que se desarrolle la negociación colectiva.