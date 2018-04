Mariga: "Anquela trabaja mucho para mejorar nuestro fútbol"

Oviedo, 27 abr (EFE).- El mediocentro keniano del Real Oviedo, McDonald Mariga, tiene claro que las posibilidades de ascenso de los carbayones pasan por "entrenar" todo lo que puede darse en un partido de fútbol y explicó que es el técnico, Juan Antonio Anquela, quien más trabaja para que el equipo "mejore su juego" en este último y definitivo tramo de competición.

Mariga, que se hizo con un hueco en el once del conjunto azul cuando el equipo más necesitaba un refuerzo en el centro del campo, reconoció en una entrevista con Efe que a sus 31 años y con una Champions League en su haber, aún sigue "aprendiendo cosas" de la Segunda División, y que, pese a no tener continuidad hasta este último tramo, su motivación siempre ha sido la misma "jugara o no".

El africano, que confiesa sentirse parte de una "familia" en el Real Oviedo, señaló que la lucha por la promoción es "más difícil" de lo que parece y avanzó que otra de las claves para conseguir el objetivo de ascender es dar la "mejor versión posible como equipo" en las seis jornadas que restan.

- Pregunta: El fichaje por el Real Oviedo le llega en una etapa madura de su carrera, y tras haber pasado por clubes como el Inter de Milán, donde ganó una Champions League ¿qué está significando para usted esta experiencia?

- Respuesta: La Segunda División española es una competición muy difícil, yo entreno a diario con el objetivo y la motivación de seguir aprendiendo cosas sobre esta categoría. El Real Oviedo es un gran club para hacerlo, y he estado muy feliz de formar parte de este equipo desde el primer día.

- P: Tan importante es la motivación de los que juegan como de los que no, ¿ha sido duro no contar hasta este momento de la temporada?

- R: La motivación siempre está ahí cuando juegas, pero cuando no juegas también, con más motivo. Somos una treintena de futbolistas de los que sólo juegan once, y esa es la razón por la que somos como una familia y tenemos que estar todos juntos en esto.

- P: Se habla de la importancia de no encajar goles y de la importancia de que marquen goles los delanteros, pero, ¿qué importancia tiene el centro del campo en todo eso? ¿Cómo es jugar al lado de Folch?

- R: Creo que jugar con ese doble pivote en el centro del campo es muy bueno para el equipo, y hay mucha competencia, no sólo con Ramón (Folch), que es un gran jugador, sino también con Hidi y Rocha. Estoy muy feliz por jugar y disputar el sitio con ellos.

- P: ¿Por qué cree que ha convencido a Anquela para el puesto?

- R: Al míster le gusta que trabajemos todos muy duro, con mucha intensidad, y que trabajemos para el conjunto. De hecho él trabaja muchísimo para que nosotros mejoremos nuestro juego como equipo.

- P: ¿Le ha costado adaptarse a la competitividad de Segunda?

- R: La Segunda no es nada fácil, es una adaptación constante para la que hay que entrenar duro, y ese trabajo tiene que ser a diario. Yo me empapo de la Liga para aprender más cosas de la categoría.

- P: Berjón y Verdés insisten en que el Oviedo puede y debe creer en sus posibilidades, ¿usted cómo ve la pelea por el ascenso?

- R: Es que ese es nuestro objetivo, y la razón por la que estamos tratando de dar una mejor versión en equipo, que parta de lo mejor de nosotros mismos, y con ello acabar en una buena posición al final de la Liga. La lucha por la promoción es complicadísima, y tenemos que estar concentrados sólo en ella para conseguirla, salir concienciados en cada partido para ganar los tres puntos.

- P: ¿Cuáles son las claves para salir bien contra la Numancia y olvidar el mal partido contra el Valladolid?

- R: La clave pasa por llevar a cabo en el partido todo lo que entrenamos durante la semana, por dar lo mejor de cada uno en todas las disputas y aportar al juego colectivo.

- P: Sabemos muy poco del McDonald que hay más allá de El Requexón, ¿qué hace cuando no está entrenando?

- R: Cuando no estoy entrenando soy de esas personas a las que les gusta mucho ir al cine, o algo tan sencillo como pasar tiempo con los compañeros también fuera del 'horario de trabajo'.

- P: ¿Esperaba encontrarse el ambiente del Tartiere cuando fichó por el Oviedo?

- R: La atmósfera que se genera en el estadio es siempre muy buena, la afición es fantástica y está claro que lo importante para todos nosotros es lo mismo: ganar.

- P: ¿Y la vida en la ciudad como la lleva? ¿Le gusta Asturias?

- R: Asturias es un lugar maravilloso, y Oviedo una ciudad muy bonita que por supuesto me gusta mucho. Además mi castellano es cada vez mejor, ahora ya lo entiendo casi todo.