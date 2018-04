El PP traslada al alcalde de Mieres su apoyo a la implantación de Deportes

Oviedo, 27 abr (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha trasladado hoy al alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez (IU), su apoyo explícito a la implantación en el campus de Barredo del grado de Deportes que prevé poner en marcha la Universidad de Oviedo que, según la líder popular, se debe afrontar "en clave asturiano" y no en términos de rivalidad municipal.

Fernández se ha reunido hoy en la sede de la Junta General del Principado con el alcalde mierense, que ha pedido una ronda de encuentros con los grupos parlamentarios para trasladarles su postura sobre este asunto y que ha estado acompañado por los portavoces del resto de grupos municipales de la corporación.

Vázquez se ha mostrado satisfecho del respaldo explícito del PP al desarrollo de un campus creado hace diecisiete años tras un inversión de 130 millones de euros con cargo a los fondos mineros y que se abrió con 1.600 alumnos frente a los 800 que tiene ahora.

"No fue creado por casualidad, fue fruto de una reconversión minera", ha subrayado el alcalde tras recordar que Mieres llegó a contar con nueve pozos y que sólo conserva uno que da empleo a 200 trabajadores con lo que fue el concejo "que más perdió" y el campus se planteó como un elemento dinamizador para el municipio.

A su juicio, "en un país normal alguien debería preguntar qué se se está haciendo y por qué se le está dejando morir" a un campus tras una gran inversión para ponerlo en marcha y el Ayuntamiento de Mieres se limita ahora a reclamar dichos estudios por una cuestión de equilibrio territorial dado que actualmente Barredo sólo imparte el 8 por ciento de las titulaciones de la Universidad de Oviedo.

La postura de Vázquez, que esta misma mañana se reunirá con el resto de alcaldes de las cuencas mineras para recibir su apoyo a esta iniciativa, ha sido respaldada por la presidenta del PP que ha recordado que el campus se desarrolló gracias a los fondos mineros impulsados por un gobierno popular "en perfecta sintonía con las cuencas, con la Universidad y con los sindicatos mineros".

"Es una cuestión de equilibrio y sensatez para fortalecer una universidad que es la única en Asturias para competir con otras autonomías desde la oferta de grados y titulaciones", ha señalado Fernández antes de asegurar que tan de justicia es ubicar Deportes en Mieres como haber defendido antes la implantación del grado de Ingeniería en el campus de Gijón.

"No darle contenidos al campus de Mieres es un ejercicio de hipocresía política importante al que no vamos colaborar. Mieres no plantea quitarle nada a nadie", ha subrayado.