Mossa no busca excusas para un Real Oviedo en horas bajas

Oviedo, 30 abr (EFE).- El jugador del Real Oviedo, Jose María Angressola 'Mossa', no quiso buscar "excusas" tras la abultada derrota ante el Numancia (3-0) y confesó aferrarse a las posibilidades matemáticas del equipo, "que son muchas", para superar estas dos últimas jornadas en las que ni los resultados ni las sensaciones han sido buenos.

"Un partido como el del domingo no se pierde por un hecho determinado. hicimos muchas copsas mal y tenemos mucho que corregir. El Numancia salió mucho mejor que nosotros y se vio desde la primera jugada", analizó el futbolista carbayón.

Para el lateral, que volvió a ser de la partida pero como extremo, el hecho de que las jornadas sean "tan igualadas" y que el equipo esté "sólo a tres puntos de play-off" pese a las dos últimas derrotas ante Valladolid y Numancia, hace que "no sea una locura" pensar en ver a los azules clasificados para la promoción.

"Si me fijara en los demás sería síntoma de debilidad, porque es verdad que hay duelos entre rivales directos por encima de nosotros, pero hay que ser claros: esto depende de nosotros y por mucho que los demás no ganen, no conseguiremos nada si no sumamos", advirtió el valenciano.

El jugador, que se confiesa "optimista", señaló que si el equipo es capaz de sacar "los máximos puntos posibles" de aquí a final de temporada, estará entre los seis primeros.

No obstante, reconció que "las sensaciones no son buenas" y que "ahora es todo pesimismo", pero si las matemáticas dicen que quedan 15 puntos en juego y que estamos sólo a tres de su objetivo "eso son muchas posibilidades".

Mossa no quiso poner excusas tampoco respecto a lo que está por venir, y afirmó que no considera "más fácil" un partido por el hecho de que los rivales, como ocurrirá en las próximas jornadas con Lorca y Sevilla Atlético, estén ya descendidos.

"Las posiciones que ocupan no afectan, sólo hay que ver que el propio Lorca viene de ganar al Nástic, uno de los mejores visitantes de la categoría, e hizo lo mismo ante el Granada en su estadio, siendo este uno de los más fuertes de la categoría a priori", argumentó el defensa.

En la vuelta al trabajo de los azules, que descansarán de martes en la semana en la que les visita el equipo murciano, la noticia fue la visita del jugador del Arsenal y canterano del Real Oviedo, Santi Cazorla, que acudió a El Requexón para completar su recuperación tras un calvario de lesiones que alejaron al de Lugo de Llanera durante meses de los terrenos de juego.