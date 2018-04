IU y XSP urgen a la Universidad a decidir sobre el Grado de Deportes

Gijón, 30 abr (EFE).- Los grupos del PSOE, IU y Xixón si Puede en el Ayuntamiento de Gijón han demandado a la Universidad de Oviedo que "cuanto antes" tome una decisión sobre la ubicación del futuro Grado de Deportes para evitar "enfrentamientos absurdos" entre municipios.

El portavoz socialista, José María Pérez, ha pedido al Rectorado que "acelere al máximo su decisión y ponga sobre la mesa un documento que contemple la localización y el plan de estudios".

El concejal de IU, Aurelio Martín, ha defendido a la ciudad de Gijón como la "idónea" para albergar esta nueva titulación, por su vinculación con el deporte y las instalaciones que posee para la practica de este tipo de actividades.

Martín ha dicho que la Universidad tiene que resolver con urgencia la localización porque la demora "esta creando un debate estéril y enfrentamientos absurdos" entre los municipios que aspiran "legítimamente" a ese grado.

"Da la sensación de que la Universidad está cómoda viendo cómo los ayuntamientos se enfrentan, pero las autoridades universitarias deben abandonar esa comodidad y tomar una decisión", ha destacado.

Ha anunciado que propondrá a los Ayuntamiento de Gijón y Mieres la convocatoria a una manifestación conjunta frente a la Universidad de Oviedo para forzar la toma de decisiones.

Martín ha explicado que la posición expresada por dirigentes regionales de IU en favor de Mieres no responde a una decisión colectiva de la coalición porque "en Asturias no hubo debate interno" sobre esa cuestión que "no está en el programa autonómico".

El portavoz de Xixón sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, también ha urgido a la Universidad a posicionarse lo antes posible y ha considerado que el debate sobre el lugar donde van a implantarse los estudios "es un debate falso que oculta lo importante, que es si los va a dar una universidad pública o privada".