El HUCA participa en un estudio sobre presión arterial y mortalidad

Oviedo, 1 may (EFE).- El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se encuentra entre la red de centros españoles que participan en un gran estudio que analiza la relación entre presión arterial y mortalidad, así como los métodos más eficaces de medición, que ha sido publicado recientemente en la revista New England Journal of Medicine.

El trabajo analiza los resultados de 63.910 pacientes adultos asistidos en la red de atención primaria en España y pone de manifiesto que la presión arterial medida durante 24 horas predice mejor la mortalidad que cuando se toma en la consulta médica.

Entre los autores figura Manuel Gorostidi, facultativo de la Unidad de Gestión Clínica de Nefrología del HUCA y profesor asociado de Medicina en la Universidad de Oviedo

Esta iniciativa implicó a más de 20 médicos del Principado, mayoritariamente de atención primaria, y varios miles de pacientes.

La medición de 24 horas permite diagnosticar formas concretas de hipertensión que se asocian a elevado riesgo de muerte, como la hipertensión enmascarada (presión normal en la consulta pero elevada fuera) y la hipertensión de bata blanca (presión elevada en la consulta pero normal durante el resto del día).

El estudio sugiere que un mayor uso de la medición continua podría mejorar el diagnóstico y manejo de la hipertensión, primera causa de pérdida de salud en el mundo.