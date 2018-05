Argüelles defiende la confederalidad y la identidad propia de IU Asturias

Oviedo, 2 may (EFE).-El coordinador general de IU Asturias, Ramón Argüelles, ha defendido la confederalidad de IU y ha destacado que la coalición tiene una "identidad propia" en la región.

Argüelles se ha expresado en estos términos en al ser preguntado por el debate abierto a raíz de los documentos sobre la posible integración de IU en Podemos y la centralización de la coalición de izquierdas.

El coordinador general de IU de Asturias ha afirmado que la idea de ir a un proceso donde las federaciones no fueran islas se abordó en la última asamblea, pero ha sostenido que no se puede pasar "de la noche a la mañana" de tener una autonomía y unos recursos a "dejarlo en manos de alguien de Madrid sin negociarlo previamente".

"Seguimos creyendo en la confederalidad, que significa organizaciones hermanas, porque IU Asturias sin un referente nacional no sería IU Asturias y supongo que para el Federal lo mismo", ha remarcado Argüelles.

Tras indicar que lo que suceda lo van a decidir los afiliados de IU Asturias, Argüelles ha recordado que el coordinador general de IU, Alberto Garzón, admitió que "IU Asturias tiene una identidad propia".

"Que IU tenga un CIF u ocho CIF no creo que sea lo más importante hoy en día para la organización", ha señalado Argüelles, que ha considerado que "ese debate no tocaba ahora".

No obstante, ha avanzado que el día 11 hay una reunión entre los coordinadores de Asturias y Alberto Garzón, y se celebrará una coordinadora, donde probablemente se votará tanto este documento como el que habla de la integración de IU en Podemos.

"Si nos vamos a disolver en Podemos o no, ese debate hoy en día no toca", ha considerado el coordinador general de IU Asturias, que ha afirmado tener claro que solos no alcanzan y que se debe buscar algún camino para llegar más lejos, pero "respetando las identidades que hay".

Tras señalar que la relación entre Podemos Asturias e IU Asturias es "buena", ha indicado que se ha hecho un referéndum que ha determinado que "en Asturias se va a respetar la identidad de IU".

Además, ha considerado que cuanto más unitaria sea la voz de IU en Asturias "mejor", porque se podrá trasladar un mensaje con una "gran representación" en Madrid.

Por su parte, el secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, ha defendido trabajar "en la unidad en defensa de los intereses de los asturianos" en Madrid y ha sostenido que todo lo que se ha hecho esta legislatura va en esa dirección.

Sobre el debate de la centralización de las formaciones, ha afirmado que España está gobernada por un presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tiene "secuestrados a los tribunales" para que ni su partido ni él acaben en la cárcel y hay un proyecto de "transformación local, autonómico y, sobre todo, estatal" que quiere que cambien las cosas y esta "responsabilidad" obliga a llevarse bien con los compañeros del conjunto del Estado.