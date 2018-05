Medio centenar de alumnos participan en la Junta en la Selmana de Lletres

Oviedo, 2 may (EFE).- Medio centenar de alumnos de primaria se han sumado hoy al acto institucional celebrado en el hemiciclo de la Junta General del Principado con motivo de la 39 edición de la Selmana de les Lletres Asturianes, dedicada a la literatura infantil y juvenil.

Los escolares, de los colegios Buenavista I, de Oviedo, y Villalegre, de Avilés, han procedido a la lectura de varios textos en asturiano y en gallego-asturiano, extraídos de las publicaciones "Cúntame un cuentu/Cúntame un conto", editados por la Consejería de Educación y Cultura, en la que también han participado los miembros del Gobierno regional, diputados y otras autoridades.

El presidente de la Junta General, Pedro Sanjurjo, se ha dirigido al auditorio en gallego-asturiano, la lengua de sus abuelos, de sus padres y de sus hermanos, y ha asegurado que nadie defenderá con más convicción el derecho a no perderla.

Sanjurjo ha recordado que este derecho lo recoge el artículo cuatro del Estatuto de Autonomía de Asturias y que "las lenguas son útiles, cuando se mantienen vivas", no cuando se imponen.

Asimismo, el presidente de la Junta ha asegurado que esta cuestión "no se puede abordar desde las emociones" si no desde el respeto a los derechos de quienes hablan asturiano como de los que no lo hacen.

A continuación, ha leído un cuento popular de tradición oral que escuchaba en su casa titulado "Adiós carne de Santiago.

En el marco de La Selmana de les Lletres Asturianes, la Junta General también acogió este martes visitas guiadas en asturiano y en gallego-asturiano.