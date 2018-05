Ojeda dice que al Lorca le queda "la pelea del honor" tras bajar a Segunda B

Lorca, 2 may (EFE).- Dani Ojeda, delantero del Lorca Fútbol Club que marcó el gol de la victoria del equipo murciano ante el Nástic de Tarragona, un 1-0 que no sirvió para impedir su descenso a Segunda División B, ha reconocido que les queda "la pelea del honor" y ha valorado que están "dando la cara" y que deben seguir haciéndolo "por la afición".

El jugador canario ha atendido hoy a los medios de comunicación tras el entrenamiento que la plantilla blanquiazul ha realizado en el campo anexo al estadio Francisco Artés Carrasco, donde el técnico Fabri González y sus jugadores han comenzado a preparar su siguiente encuentro, correspondiente a la trigésimo octava jornada de la Liga 1/2/3 y que tendrá lugar el domingo a las cuatro de la tarde en el estadio del Real Oviedo.

"El descenso es algo que sabíamos que llegaría desde hacía semanas y ahora nos queda la pelea del honor. Estamos dando la cara y, aunque el balance de la temporada es negativo, tenemos que seguir dándola por la afición", ha manifestado el futbolista, máximo goleador del equipo lorquino junto a Javi Muñoz, ambos con cinco tantos.

"A nivel individual me encuentro bien, he aprendido mucho y estoy contento, pero no del todo por lo que ha pasado en el equipo", ha señalado el joven delantero, de 23 años y que ha debutado esta temporada en la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

"Enero fue un mes muy complicado y nos pasó factura. Salíamos a competir con mucha incertidumbre", ha añadido aludiendo a unas semanas en las que se negoció la compra venta del club y salieron muchos jugadores de la plantilla.

Ya centrado en el próximo compromiso ante uno de los aspirantes a disputar la fase de ascenso a la Liga Santander, un Oviedo que es séptimo con 57 puntos, Dani Ojeda espera "un encuentro complicado en un estadio en el que al rival se le mete mucha presión" y ha agregado que "si seguimos en esta línea podemos sacar algo positivo".

No en vano, el Lorca, que es el vigésimo primer clasificado, el penúltimo, con 27 puntos, vive su mejor racha de resultados del curso al permanecer tres jornadas sin perder, en las que empató a uno en casa ante el Alcorcón y en Lugo y ganó por 1-0 al Nástic.