Lastra: la Universidad no debe convertir el Grado de Deporte en un problema

Oviedo, 3 may (EFE).- El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha considerado que la Universidad de Oviedo no debe convertir la ubicación del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en un "problema para Asturias".

Tras indicar que, en general, las disputas localistas "no suelen ser buen ejemplo de nada", el consejero ha considerado que la Universidad no debe convertir este tema "en un problema de Asturias enfrentando a ayuntamientos sobre una decisión que no tiene que ver con otros asuntos".

En el pleno de la Junta General, Lastra ha rechazado que sea competencia de la incipiente Área Central de Asturias decidir sobre la ubicación del Grado de Deporte y ha rechazado que el Principado haya desatado el "peligro localista".

El Gobierno asturiano rechaza esta guerra y hay un "ámbito de autonomía universitaria", unos procedimientos y unos órganos donde decidir estas cuestiones, ha destacado Lastra, que ha acusado a los populares de querer implicar al Gobierno y a la Junta General en decidir sobre lo que no puede y no debe.

Por su parte, el parlamentario del Grupo Popular Rafael Alonso ha señalado que todos son conscientes de la oportunidad que supone la implantación de nuevos grados para la región y ha considerado que en el área central el problema es la "indefinición" del Gobierno, que es quien tiene la competencia en ordenación del territorio.