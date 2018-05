Podemos respalda un modelo de oficialidad "que no deje a nadie fuera"

Oviedo, 3 may (EFE).- El responsable de Derechos Lingüísticos de Podemos Asturies, Lluis Miguel Orviz, ha señalado que la cooficialidad del asturiano "va a ser una realidad" y que lo importante es definir un modelo "que no deje fuera a nadie, ni a quienes lo usan ni a quienes no, al margen de ideologías y banderas".

En un comunicado con motivo de la Selmana de les Lletres Asturianes, Orviz asegura que el actual es "un momento histórico" en el que la política asturiana está por primera vez a la altura del patrimonio cultural del Principado "y se plantea como objetivo reconocer por fin la dignidad del asturiano y del gallego-asturiano".

A su juicio, es tiempo de dejar de lado los reproches y reconocer a los asturianos los mismos derechos que se reconocen a otras comunidades "donde PP y PSOE no ponen dificultad ninguna a las lenguas de esos territorios" por lo que emplaza a los partidos a asumir la responsabilidad de definir "un modelo de consenso".

El dirigente morado afirma entender las posibles reticencias de una parte de la sociedad asturiana que atribuye, no tanto a que se reconozca la cooficialidad del asturiano, sino a lo que pueda implicar su puesta en marcha y a la medida en que afectar a sus vidas, "dudas legítimas" que existe la obligación de resolver».

Podemos anuncia además que apoyará la manifestación por la oficialidad convocada para el vierenes por la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana con la presencia en la movilización de algunos de los principales dirigentes del partido.