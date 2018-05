El Principado quiere que la estructura del área central esté lista en octubre

Oviedo, 3 may (EFE).- El Gobierno asturiano ha defendido hoy que la estructura político organizativa que tendrá el área metropolitana central del Principado esté definida en septiembre u octubre.

La reunión de hoy, la cuarta que celebran Gobierno y consistorios implicados en el proyecto, ha versado sobre el tipo de organización y de estructura político administrativa que tendrá el área, que podría ser un consejo, un área, un consorcio o cualquier otra figura que pueda ser útil para esta iniciativa.

Momentos antes de dar comienzo la reunión del grupo de trabajo de autoorganización, el consejero de Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Fernando Lastra, ha explicado que si los presentes ven bien la propuesta de calendario del Ejecutivo autonómico, la estructura organizativa podría estar definida en septiembre u octubre.

En la cita han estado presentes los alcaldes de Oviedo, Wenceslao López; Avilés, Mariví Monteserín, y Siero, Ángel García; además de la concejala de Hacienda de Gijón, Ana Braña, y ediles de PP y Cs de Langreo, cuyo alcalde había confirmado también su asistencia.

El que no ha acudido ha sido el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, que ya había anunciado su ausencia por sus discrepancias por la ubicación del grado de Ciencias del Deporte, por el que compite con Gijón.

El consejero, que no ha querido valorar su ausencia, ha señalado que confía en que "no falte nadie nunca" a estas reuniones y ha dicho que las puertas "están abiertas a la participación".

Tras apuntar que no lamenta, ni reprocha nada, ha señalado que no interviene en "ningún otro conflicto", porque no contribuiría a resolver tampoco nada.

La concejala de Gijón tampoco ha querido valorar la ausencia del alcalde de Mieres, pero ha considerado que la organización del área metropolitana y la ubicación del grado de Deportes son "dos cuestiones completamente distintas".

A su juicio, la pugna por albergar el nuevo grado es "un tema puntual" que sólo afecta a dos municipios de todos los que conformarían el área y "no tendría que ser obstáculo" para el compromiso de las ciudades con el área.

El alcalde de Siero ha dicho que "más allá de que pueda compartir más o menos la opinión" del alcalde de Mieres, hay que diferenciar las cosas y ha defendido que el desarrollo del área metropolitana está "mucho más allá de los límites del municipio de cada uno".

Por ello, ha defendido quitarse el "traje de alcalde" por un momento y pensar como ciudadanos en el futuro, porque si no, siempre va a haber alguna traba para crear esta figura.