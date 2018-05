CCOO advierte de que el crecimiento económico no se traslada a trabajadores

Oviedo, 4 may (EFE).- CCOO de Asturias ha advertido hoy de que el crecimiento económico "no se está trasladando al empleo, ni a su calidad, ni a los salarios, a los que no llega el reparto de beneficios".

En un comunicado, el responsable de Políticas Institucionales del sindicato, Gilberto García Buelga, ha alertado de "la alarmante precarización e inestabilidad de la contratación", puesto que en los cuatro primeros meses del año se han firmado 110.000 contratos y sin embargo la región cuenta con 716 empleos menos que en diciembre.

Para García Buelga, ello demuestra que hay "trabajos que duran apenas unas semanas, días e incluso horas", y revela "la elevada rotación" del mercado laboral y "la consiguiente precarización e inestabilidad de los trabajadores y trabajadoras".

García Buelga ha atribuido la reducción del paro en abril ala estacionalidad, y ha apuntado que la evolución interanual de las cifras muestras que "la creación de empleo se ralentiza".

CCOO ha abogado por "fortalecer la negociación colectiva" para que los trabajadores "participen de los beneficios de las empresas, acabar con la precariedad del empleo, y mejorar la protección social, para permitir unas condiciones de vida y trabajo dignas, apuntalar la creación de empleo y garantizar la sostenibilidad de las pensiones".