CCOO exige "responsabilidad" a la banca para garantizar el futuro de Duro

Gijón, 4 may (EFE).- El secretario general de CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano, ha exigido hoy "responsabilidad" a las entidades financieras porque el acuerdo de refinanciación con la banca es "absolutamente vital" para garantizar el futuro de Duro Felguera (DF).

Tras mantener una reunión con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, junto a varios miembros del comité de empresa de DF, ha apelado a todos los agentes implicados a que "desbloqueen las dificultades".

"No vamos a consentir que ninguna entidad bancaria de las que están participando en esta operación a ultima hora pueda poner en peligro la reestructuración de la deuda, que es paso imprescindible para garantizar la viabilidad", ha señalado el dirigente sindical.

Manzano, que ha destacado el "apoyo y la implicación" de la regidora gijonesa, ha asegurado que no se puede apostar por "despidos indiscriminados" de la plantilla, sino que deben ser "determinados directivos" los que "tienen que salir por la puerta de atrás".

La presidenta del comité de empresa, Rosa Estébanez, ha afirmado que el "primer paso" para alcanzar una solución en la multinacional pasa por el acuerdo bancario, si bien ha reconocido que la situación es "compleja" y que el ánimo de los trabajadores está "por los suelos".

No obstante, ha querido lanzar un "mensaje de optimismo" al mismo tiempo que ha señalado que quien sobra en la empresa no son los trabajadores, sino "algunos directivos y mandos intermedios" que "no aportan nada al negocio y tiene salarios muy por encima de lo que debería ser para su responsabilidad".

Una de los integrantes del comité, Susana Santos, ha querido puntualizar que la denominada asamblea de trabajadores de Duro Felguera "no es un órgano legítimamente elegido" y se trata de grupo de miembros que "actúan de forma individual y con hoja de ruta" que el comité no comparte.

"Dada la situación precaria de la empresa, hay que ser cautos, sensatos y prudentes y actuar de manera más agresiva, como hace la asamblea de trabajadores, puede ser muy perjudicial para la empresa", ha enfatizado antes de apelar a la "unidad" de todos los empleados.