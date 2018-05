Defensores de oficialidad reiteran petición de implantarla esta legislatura

Oviedo, 4 may (EFE).- Los defensores de la cooficialidad del asturiano han vuelto a manifestarse hoy por las calles de Oviedo para reclamar que la necesaria reforma del Estatuto de Autonomía para llevarla a cabo se ponga en marcha en la actual legislatura.

Ni la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, convocante de la marcha que celebra anualmente coincidiendo con la Selma de les Lletres Asturianes, ni la Policía Local han dado datos de asistencia a una movilización precedida hace dos semanas de otra más multitudinaria convocada con el mismo objetivo y a la que asistieron 30.000 personas, según los organizadores, y 5.000, según las fuerzas de seguridad.

El momento para impulsar la declaración de oficialidad del asturiano "es ahora, en esta legislatura y no el año que viene" ha señalado el portavoz de la Xunta, Xosé Candel, al inicio de la marcha, a la que se han sumado miembros de la FSA-PSOE, Podemos e IU.

A su juicio, es "inaceptable" que los representantes políticos sigan "un día más siendo sabedores de la injusticia" pese a que en la actual composición del parlamento asturiano hay una mayoría "posible" para impulsar la reforma estatutaria después de que la FSA-PSOE cambiara su postura tradicional contra la oficialidad.

Según el portavoz del colectivo, si actualmente hay doce diputados dispuestos a poner en marcha la reforma estatutaria, deben ponerla en marcha ya, dado que, si en la próxima legislatura no hay 27 parlamentarios favor de la oficialidad, se va a perder "una oportunidad histórica".

"El debate de la oficialidad es de sí o no. Para el reconocimiento de los derechos lingüísticos en nuestro ordenamiento jurídico no hay términos medios: una lengua o es oficial o no lo es y ahora el uso del asturiano y del gallego-asturiano no tienen reconocida su validez", ha añadido.

Según Candel, quienes recurren a "tópicos y prejuicios" y a la "intolerancia" para oponerse a la oficialidad se están viendo "sobrepasados por esta marea de normalidad democrática" dado que, ha subrayado, "ampliar derechos es el futuro y negarlos, el pasado".

Tras discurrir por la calle Uría, la manifestación ha concluido ante el Teatro Campoamor antes de que se iniciase el acto conmemorativo del XXXIX Día de les Lletres Asturianes en el que las profesoras de la Universidad de Oviedo Margarita Fernández e Isabel Hevia han ingresado en la Academia de la Llingua.

Al acto, en el que Xosé Antón González ha pronunciado su primer discurso como presidente de la Academia, ha asistido el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, que horas antes participó en el acto organizado por el Principado con motivo de la Selmana de les Lletres en el IES Víctor García de la Concha de Villaviciosa

Para el titular de Educación, el asturiano "puede ser un instrumento de comunicación igual que el castellano" dado que, a su juicio, "las lenguas son la solución y no el problema".

"Cada cual que hable como quiera y donde quiera pero sin ningún prejuicio. Las lenguas son bienes patrimoniales, formas de decir distinguidas y distintivas propias de cada comunidad y son un patrimonio que no podemos perder ni dejar que muera", ha añadido.

El debate sobre la cooficialidad del asturiano también protagonizó el pleno que hoy celebró la Junta General del Principado en la que el presidente del Gobierno regional, Javier Fernández, advirtió de que "el momento" para tomar esa decisión será en las elecciones autonómicas de 2019 donde los electores determinarán si dan una mayoría suficiente a los partidos que defiendan esa medida.

Tras recordar que su Gobierno ha impulsado un plan piloto para su uso como lengua vehicular y ha defendido sin éxito ante el Ministerio de Educación la creación de la especialidad docente de asturiano, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que serán los votantes quienes decidan en mayo "qué quieren hacer con su lengua".

De cara a dichos comicios, ha subrayado, los partidos deberán decir "claramente" qué piensan hacer y, tras recordar que su postura es "clara" y que no respalda la petición de oficialidad, ha recordado que, pese al cambio de postura de su partido, su gobierno no la impulsará en esta legislatura al no figurar en su programa.