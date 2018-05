Fernández culpa a PP e IU de tensar relaciones municipales con grado Deporte

Oviedo, 4 may (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha acusado hoy al PP e IU de estar utilizando la implantación del Grado en Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Oviedo por meros intereses políticos y sin tener en cuenta la tensión que están generando entre distintos ayuntamientos.

Fernández ha respondido en el pleno de la Junta General a una pregunta de la presidenta del PP, Mercedes Fernández, sobre si el campus de Mieres debería acoger nuevos grados como el de Deporte, y otra del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, sobre por qué se escuda en la autonomía universitaria para eludir sus competencias en materia educativa.

Ambas preguntas tienen su origen en la polémica suscitada en las últimas semanas por la ubicación del futuro grado del Deporte de la Universidad de Oviedo por el que compiten los campus de Gijón y Mieres, principalmente, pero también el de la capital del Principado.

Para el PP, el de Mieres es el recinto ideal para albergar esta nueva titulación porque, según su presidenta, Mercedes Fernández, después de haberse invertido millones de euros de fondos mineros en su construcción, sigue estando infrautilizado.

"Se puede opinar de todo y no entiendo a la gente que no se pronuncia de los temas que interesan", ha señalado la dirigente popular tras afirmar que el Constitucional reconoce que la organización del sistema no es exclusivo de las universidades y que a la hora de firmarse la construcción del campus de Mieres con fondos mineros nadie invocó esa autonomía universitaria.

El día de su inauguración, el 10 de junio de 2002, todos dieron su apoyo a este campus algo que hoy en día sigue haciendo, en su opinión, "de forma unánime y ejemplar" la corporación de Mieres, gobernada por IU, ha recordado la líder del PP.

"Hay que tener lo que hay que tener para defender que el campus de Mieres siga creciendo y albergue el grado de Deportes", ha planteado al presidente, al que ha advertido de que no sería razonable dejarlo languidecer.

Llamazares también ha asegurado que el presidente se escuda en la autonomía universitaria para no pronunciarse sobre el emplazamiento solo por intereses electorales y partidistas, y le ha pedido que abandone esa neutralidad.

Para el dirigente de IU, "la autonomía universitaria no conlleva el derecho de autodeterminación" por lo que una decisión como la ubicación del grado del Deporte implica también al Gobierno.

"El Ejecutivo se lava las manos y el rector hace política dividiendo el grado entre dos ciudades y es el que enfrenta a los municipios", ha afirmado Llamazares a la hora de pedir al presidente que asuma sus competencias y no deje el asunto en manos del rector.

En el mismo sentido, ha señalado que fue la política la que decidió que hubiese un campus en Mieres y que se invirtiesen 6,6 millones de euros en instalaciones deportivas en él.

Por contra, el presidente del Principado ha incidido en que él entiende por autonomía universitaria la "no injerencia en la capacidad de autoorganización" de la institución y que, en cualquier caso, respetará la decisión que haga llegar al Consejo de Gobierno.

"Éste campus debe tener más titulaciones, sí, pero no me corresponde ni a mi ni a ustedes decidir cuáles", les ha respondido el presidente autonómico que, en su réplica a la portavoz popular le ha advertido de que "para suplantar a los que tienen que hacerlo hay que tener lo que hay que tener".

En su opinión, ésta no es una cuestión de mandar ni de poner al Rectorado "en fila y posición norcoreana" para decirles dónde debe ubicarse este grado.

El presidente ha insistido en que le preocupa cómo se "agita la tensión entre ayuntamientos" y el localismo exacerbado o que se confunda la ordenación del territorio con ordenar en el territorio, en referencia a la decisión del alcalde Mieres de no participar en las reuniones para definir al área metropolitanta central.

Una vez que la Universidad eleve al Consejo de Gobierno su propuesta, si está razonado financiera y académicamente, el Ejecutivo lo va a aprobar, al igual que si plantea que éste se ubique en el campus de Mieres, pero que no se va a imponer al margen de la Universidad, ha afirmado el presidente.

En este punto, ha recriminado al portavoz de IU que defienda el diálogo y la cooperación con la Universidad y a la vez pida que se imponga a ésta que el grado de Deporte se ubique en Mieres.

"Usted dice una cosa y la contraria de manera habitual. Puede negar y afirmar la misma cosa y lo hemos escuchado aquí muchas veces de manera oportunista, y en este caso, con grave daño para el conflicto que se puede generar entre ayuntamientos", ha añadido.