Fernández: El momento para decidir sobre el asturiano serán las elecciones

Oviedo, 4 may (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha advertido de que "el momento" para decidir sobre la cooficialidad del asturiano será el de las elecciones autonómicas del próximo año en las que los electores determinarán si dan una mayoría suficiente a las formaciones que defiendan dicha medida.

Fernández se ha expresado así en el turno de preguntas al presidente del pleno de la Junta General en el que el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, le ha planteado si cree que el Gobierno ha desarrollado todas las posibilidades de fomento, protección y difusión previstas en la ley de uso y promoción del bable/asturiano.

Según García, cuya formación rechaza la cooficialidad a la que la FSA-PSOE sumó su apoyo en su último congreso, la ley establece un marco "donde sólo falta decir que sea oficial" y contempla incluso la posibilidad de valorar su conocimiento en las oposiciones por lo que, quienes defienden esa medida, "no se la han leído a fondo".

El portavoz naranja ha atribuido en parte a la falta de desarrollo de esa ley el hecho de que ahora Podemos e IU, tradicionalmente partidarios de la oficialidad, intenten aprovechar "la brecha" abierta en la FSA tras su cambio de postura.

"¿Por qué dicen que ahora 'ye' el momento y no en un año?, porque quizá cambie la composición de esta Junta y se pierda esa oportunidad", ha añadido tras incidir en la dificulta de medir la demanda social existente y recordar que sólo el 31 por ciento de los alumnos de centros públicos y el 10 por ciento de los concertados piden cursar estudios de asturiano en todas las etapas educativas.

Tras advertir de que "nada cambia la realidad por decreto", García ha pedido "un uso razonable" de una llingua, "que es patrimonio de todos" y cuya oficialidad generaría un gasto no determinado que podría detraer recursos económicos del Principado para impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo.

En su respuesta, Fernández ha rechazado que esa supuesta inacción de su Gobierno haya incidido en que ahora haya una mayor demanda de oficialidad que, en determinados ámbitos, existió "desde siempre".

Tras recordar que su Gobierno ha impulsado un plan piloto para su uso como lengua vehicular y ha defendido sin éxito ante el Ministerio de Educación la creación de la especialidad docente de asturiano, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que serán los votantes quienes decidan en mayo "qué quieren hacer con su lengua".

De cara a dichos comicios, ha subrayado, los partidos deberán decir "claramente" qué piensan hacer y, tras recordar que su postura es "clara" y no respalda la petición de oficialidad, ha recordado que, pese al cambio de postura de su partido, el Gobierno no la impulsará en esta legislatura dado que no figuraba en su programa.

"Se trata de una cuestión de trascendencia que no se puede llevar de tapadillo y luego hacerlo", ha apuntado antes de insistir en que será el resultado de las próximas elecciones el que determine si haya una mayoría suficiente -de 27 de 45 diputados- para reformar el Estatuto de Autonomía e incluir la cooficialidad del asturiano.