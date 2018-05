"Natxo" González: "El Sporting es muy fuerte defensivamente"

Zaragoza, 04 may (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, "Natxo" González, ha declarado hoy que su rival de mañana en el estadio de La Romareda, el Sporting de Gijón, es un equipo "defensivamente muy fuerte" pero que cuenta con otras muchas virtudes.

"En los seis últimos desplazamientos ha encajado un gol y de penalti. Han crecido mucho a partir de ser defensivamente muy fuertes porque de medio campo para arriba tienen mucho talento. La vuelta de Jony les ha dado mucho y cuenta con Santos, Nano y Carmona, jugadores de muchísimo nivel. Es muy fuerte atrás, no encaja y tiene calidad para correr", ha analizado.

El preparador zaragocista ha añadido que "es el Sporting con todo su presupuesto" y que "por eso está donde está, un par del peldaños por encima del Real Zaragoza", al igual que ocurre con el Rayo Vallecano. A partir de ahí, "Natxo" González intentará que su equipo sea capaz de imponerse donde es fuerte, tal y como ha demostrado en La Romareda contra rivales "de muy buena trayectoria".

"Si somos capaces de poner en práctica nuestros puntos fuertes somos un equipo complicado. Si nos los combate bien el rival, sufrimos. Vamos a tratar de imponernos siempre con algunos matices para evitar los puntos fuertes del rival pero sobre todo tenemos que tratar de demostrar que somos nosotros en partidos grandes como ya lo hemos hecho", ha apostillado.

"Natxo" González ha advertido de que fuera de casa el Sporting ha pasado de ser un equipo con problemas a encajar un gol en los seis últimos partidos y ha detallado que junta mucho líneas y que, por eso, el Real Zaragoza va a tener "poco espacio" y que va a ser difícil "conectar y encontrar espacios para maniobrar".

"Es un equipo más poderoso que nosotros y por eso es un orgullo haber sacado solo tres puntos menos que ellos en la segunda vuelta. Llegamos los dos bien al partido pero es el momento de la verdad. Hemos llegado donde queríamos estar y a ver si somos capaces de ir dando respuestas a cada reto de cada fin de semana", ha destacado.

Dado que cada vez resta menos para el final de la temporada, el entrenador del conjunto maño opina que cada victoria ahora es "un paso importante" para el objetivo y que de no conseguirla es un paso "atrás" y de ahí la importancia de cada encuentro.

El preparador vitoriano ha explicado que el Real Zaragoza prefiere tener el balón en los partidos pero que no se puede tener su control el 80 % del tiempo. Por ello cree que cuanto más se tenga, si se hace bien, es más fácil combatir el ataque del rival: "hay que atacar ordenadamente para no perder el equilibrio cuando se pierda el balón y no ser sorprendidos".