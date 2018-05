Salas pide a mujeres que no se acobarden porque pueden llegar donde quieran

Salamanca, 4 may (EFE).- La presidenta de la Fundación Severo Ochoa, la científica Margarita Salas, ha pedido hoy a las mujeres que no se acobarden "porque piensen que no valen" y se ha mostrado convencida de que pueden llegar "donde quieran" y de que "no tienen ningún problema".

Salas (Canero, Asturias, 1938), que esta tarde ha disertado sobre mujer y ciencia en una conferencia con la que el Colegio Mayor Oviedo de la Universidad de Salamanca (USAL) clausura el curso académico, ha sostenido, en declaraciones a Efe, que la situación ha cambiado "un poco", pero que cuando ella empezó se pensaba que las mujeres no valían para investigar.

No obstante, ha alertado de que todavía hay mujeres, a las que ha pedido que no se acobarden, que "se sienten cohibidas o que no se creen que van a poder llegar a los sitios más altos que deseen".

Esa situación, en su opinión, se debe a que las mujeres "han empezado tarde. Hace cuarenta años, se pensaba que no valían y también por educación se creía que su finalidad era casarse, tener familia y cuidarla".

Sin embargo, "afortunadamente" esa mentalidad está cambiando y lo ha hecho "drásticamente" y hoy se piensa que las mujeres "valemos tanto como los hombres para investigación y cualquier cosa que nos planteemos", ha remarcado.

Ha aseverado que el pasado 8 de marzo cuando cientos de miles de personas inundaron las calles con la primera huelga general feminista fue un día "muy importante" porque las mujeres "se concienciaron de que el futuro también puede ser nuestro y no sólo de los hombres".

Más pesimista se ha expresado en relación con la situación de la ciencia en España, a la que ha tildado de "bastante mala" desde el punto de vista de financiación, no así en calidad".

Ha estimado que en este país "hay muy buena investigación, a pesar de la poca financiación. Siempre digo que hacemos milagros con la ciencia".

Por ello, ha lamentado que los políticos no se planteen que hay que pensar en la investigación a largo plazo y que sólo lo hagan en una legislatura por lo que ha reivindicado un Pacto de Estado por la Ciencia y que todos los partidos políticos "apoyen la financiación de la ciencia como algo básico y muy importante para el desarrollo del país".

Ha confesado que le da pena que los jóvenes que van a formarse fuera de España luego no retornen por falta de financiación y de puestos de trabajo.

De ahí que haya abogado por "aumentar mucho el presupuesto de investigación para no perder a los mejores investigadores que son los que se quedan fuera".

Ha considerado "una pena" que los "buenos doctores que se forman en España tengan que quedarse en el extranjero a desarrollar su trabajo y "una pérdida de dinero y de inversión en formación".

Partidaria de animar a los jóvenes que estén interesados en la investigación, a la que ha conceptuado "universal" a que "lo hagan, que luchen y a que no se dejen amedrentar por la falta de posibilidades".

A sus casi ochenta años, Salas ha reconocido que sigue trabajando con su grupo de investigación, además de dar conferencias y de pertenecer a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y a la Academia Española.