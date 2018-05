El Avilés Acción Film selecciona los 10 finalistas de la sección Aulas Móvil

Avilés, 7 may (EFE).- La Sección Aulas Móvil del "Avilés Acción Film Festival" ya tiene a sus 10 finalistas para competir en la XVII edición en este apartado dedicado al alumnado de diferentes centros educativos de la comarca, en el que los jóvenes deben realizar un cortometraje de no más de tres minutos con su teléfono.

En los próximos días se comenzarán a proyectar los 10 trabajos finalistas en las pantallas grandes de los Multicines Odeón ParqueAstur, de donde saldrá uno de los tres premios a los que aspiran los chicos.

Los trabajos finalistas llevan por título "El Retorno de Silence", "¿Te has parado a pensar?", "Soñar no es gratis", "Llegada al paraíso", "El reencuentro", "El juego del destino", "¿Y tú? ¿También tienes que justificarte?", "La amistad", "No hay planeta B", "Esteban Areces", y "Art Motion".

Los espectadores de los cines de ParqueAstur podrán votar a la salida de las salas a sus cortometrajes favoritos, lo cual computará para otorgar el Premio del Público, que se entregará el próximo 2 de junio en el Teatro Palacio Valdés, junto al "Más votado en la Red" y el Premio "Jurado Joven", dentro de esta categoría.

Las votaciones en red de la sección Aulas Móvil se realizan en el siguiente enlace: https://pr.easypromosapp.com/entries/824528

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, ha visitado hoy la oficina desde la que trabajará el equipo de Avilés Acción durante el mes de mayo.

El espacio de trabajo es una instalación móvil transparente ubicada en la calle San Francisco que está abierta al público de lunes a viernes.

"Es una iniciativa muy interesante porque acerca el Festival a sus públicos y facilita su conocimiento y la difusión del programa de actividades", ha declarado la edil.