Berjón y Johannesson ven al Oviedo cómodo con la vuelta a defensa de cinco

Oviedo, 7 may (EFE).- Los jugadores del Real Oviedo, Saúl Berjón y Diegui Johannesson, que asistieron hoy a la presentación del campus veraniego del club, se mostraron contentos con el resultado que está dando la vuelta a la defensa de cinco, no sólo por la victoria ante el Lorca (2-0) sino por las "buenas sensaciones" que dejó en el vestuario el partido de los azules.

"El equipo estuvo muy bien, encontrarnos con uno más nos ayudó a estar mejor pero en igualdad ya estábamos bien y anotar era cuestión de tiempo. Este sistema lo conocemos a la perfección, y aunque también tuvimos un momento malo con él, la mejor racha ha sido con defensa de cinco y ayer se volvió a ganar", analizó Berjón.

Para el ovetense, es un gusto volver a jugar con Mossa por detrás, en la posición de carrilero y es que, aunque el valenciano no estará por sanción en El Sadar, Berjón ve en él un compañero "con el que disfrutar".

"Vemos el fútbol parecido, por no decir igual, y cuando eso ocurre disfrutas más por lo que las cosas acaban yendo bien. A mí me gusta tener mucha participación en el juego, y mientras dé resultado bien. Cuando no, habrá que buscar más alternativas", comentó el jugador, contento con el papel protagonista de la banda izquierda en el ataque carbayón.

Otro de los beneficiados con la vuelta al dibujo con carrileros fue precisamente Diegui Johannesson, quien forzó la expulsión del capitán del Lorca, Pina, en una de sus veloces carreras en ataque.

"El míster me pide eso precisamente, que corra en las contras. Me encontré bastante bien aunque hace tiempo que no jugaba con ese sistema, en realidad cambia bastante el rol, porque de carrilero puedo llegar arriba y tener remate, mientras que de lateral no te puedes soltar tanto en ataque", explicó el internacional islandés.

Para Diegui la victoria ante el Lorca es trascendental, no sólo por sumar de tres, que es lo importante, sino porque hace afrontar la salida ante Osasuna "con otra perspectiva".

"Afrontamos el partido de Pamplona con otra mentalidad, más tranquilos. De no haber puntuado habría sido distinto. Físicamente estamos bien también y todo eso es bueno de cara a estar recta final, en la que hay que ganar por lo civil o por lo criminal", apuntó el carrilero.

El propio Berjón añadió que el choque contra Osasuna es importante también porque de ganar serviría para quitar un rival "de delante" y eso le da más valor aún si cabe a sumar tres puntos que no serán fáciles al interesarles a dos equipos que están "en la misma pelea".

Los azules, que descansaron el lunes, volverán a los entrenamientos en la jornada de martes en una semana más corta de lo habitual al jugar de sábado en Pamplona (20:30 horas).