El PP da por cerrada la crisis local en Avilés e inicia la carrera electoral

Avilés, 8 may (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha dado superada la crisis local de la formación en Avilés, tras el congreso que mermó al grupo municipal a la mitad con la salida de tres concejales, y ha dado por abierta la carrera electoral hacia la cita con las urnas de 2019.

"No vengo a decir que empieza ya la precampaña electoral, porque no conozco otro tiempo diferente a la de precampaña electoral, si como tal se entiende presencia en la calle y actividad permanente", ha declarado en un desayuno informativo.

Preguntada por su opinión acerca de la nueva formación política fundada por los tres concejales que abandonaron las filas del PP, la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), Mercedes Fernández ha explicado que no tiene nada que decir al respecto.

"No tengo opinión, ni la quiero tener porque para formar una opinión hay que estudiar los temas, hay que dedicarles tiempo, y éste a mí no me merece la pena; no tengo tiempo ni ganas", ha declarado.

Da por "felizmente superada" la crisis local, ya que, ha recalcado, los electores exigen "orden y no perdonan ni el conflicto ni la falta de trabajo y de dedicación".

La presidenta regional del PP ha aprovechado su presencia en Avilés para coordinar con los representantes municipales "el diseño de la intensidad que requiere este último año previo a las elecciones municipales y autonómicas".

Fernández ha anunciado la intención de realizar "un despliegue de presencia en todos aquellos ámbitos donde hay una problemática concreta y determinada, para escucharla".

El objetivo es ofrecer en Avilés una alternativa a un socialismo "que no da respuestas a la ciudad, da resignación y más de lo mismo".

"Todo sigue igual, pero con la diferencia de que la sociedad avilesina no sigue igual, requiere de nuevas respuestas porque hay nuevos retos y porque los jóvenes necesitan nuevos planteamientos formativos para tener oportunidades de empleo y quedarse en la ciudad", ha explicado.

Tanto Mercedes Fernández como el presidente local del PP, Pedro de Rueda, han puesto el acento en el envejecimiento de la población y la caída demográfica.

Se da la circunstancia de que hay personas que obtienen un empleo en la ciudad, pero deciden vivir en otros municipios como Castrillón, Gijón u Oviedo.

Para ello, De Rueda ha anunciado la presentación, en breve, de un plan de acogimiento que ultima el PP local para atraer residentes a la ciudad.