Farias Huanqui denuncia el "naufragio moral" de Europa con los refugiados

Oviedo, 8 may (EFE).- Las consultora de acción humanitaria y ex presidenta de Médicos sin Fronteras, Paula Farias Huanqui, ha denunciado hoy el "naufragio moral" que vive Europa por criminalizar a organizaciones que tratan de cubrir el hueco de las instituciones a la hora de rescatar a gente.

Farias Huanqui, que se encuentra en Oviedo como parte del jurado que mañana fallará el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2018, se refería así a los tres bomberos sevillanos que estaban acusados de tentativa de tráfico de personas en la isla griega de Lesbos, que ayer quedaron absueltos.

"Estamos en un momento de naufragio moral de Europa con lo que está ocurriendo, al criminalizar a organizaciones que están ocupando un hueco que dejan las instituciones a la hora de rescatar a gente. Es un síntoma de un ejercicio de cinismo tremendo que está haciendo Europa", ha señalado esta activista.

En su opinión, Europa está "cerrando los ojos a una realidad" en la que, además, a la gente que se lanza al agua y se presta a devolver la dignidad a esas personas "está siendo criminalizada, un síntoma muy malo de este naufragio europeo".

Para Farias Hunaqui, lo que ha pasado con los bomberos sevillanos o hace unas semanas con el barco español dedicado al rescate de inmigrantes que fue retenido en Italia, tiene un fin disuasorio para evitar que "ese vacío que dejan las instituciones no sean cubiertas por las organizaciones humanitarias que son testigos de alguna manera de lo que pasa".

"El Mediterráneo a día de hoy es un lugar más peligroso que ayer, y Europa mira hacia otro lado y permite que toda esa gente que huye de una realidad tan tremenda, como la Libia, sea retornada a ese no país, a ese país sin garantías, violando todo tipo de legislación", ha subrayado.

En el mismo sentido, ha dicho no entender que ese principio de no devolución a lugares no seguros esté siendo incumplido por Europa al devolver a los huidos de Libia "donde se están violando todo tipo de derechos".