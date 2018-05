El PSOE tilda de "agridulce" el acuerdo del plan de vías de Gijón

Gijón, 8 may (EFE).- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, ha tildado de "agridulce" el convenio aprobado ayer entre todas las administraciones para la integración ferroviaria en la ciudad.

En rueda de prensa, ha considerado positivo el compromiso de inversión de 814 millones de euros para poner en marcha una infraestructura "que está pasando el tiempo bajo el agua en el subsuelo de Gijón".

No obstante, ha advertido de que el convenio no incluye un calendario de plazos con las actuaciones para la construcción del túnel del metrotrén y su prologanción hasta el Hospital de Cabueñes.

"No me tranquiliza el argumento que se dio para no incorporarlo", ha dicho a la vez que ha mostrado su "incertidumbre" sobre el coste final que tendrá la estación intermodal.

Pérez ha valorado que el documento aprobado ayer recoja una cláusula que estipula que "cualquier incremento económico deberá ser aprobado con los informes de las tres administraciones que participan".

Por otro lado, ha reclamado al Gobierno de España que en el estudio que hará para fijar los usos del túnel incluya "la mejora de las conexiones de Gijón con el resto de Asturias".

Preguntado por el proceso de elecciones primarias en la FSA para elegir al candidato a la Presidencia del Principado, Pérez ha dicho que "gane quien gane" será la "mejor opción que podrán tener los asturianos". EFE