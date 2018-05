Bergantiños esperará a final de temporada para desvelar su futuro

Gijón, 9 may (EFE).- El centrocampista del Sporting Álex Bergantiños esperará a final de temporada para comunicar donde jugará la próxima ya que el Deportivo de La Coruña, que le cedió al conjunto gijonés, mostró su intención de recuperarlo, si bien ha admitido que es el jugador quien tiene la última palabra.

"Soy coruñés y deportivista y he tenido la suerte de jugar muchos partidos pero, por otro lado, en el Sporting me encuentro muy bien y no es el momento de individualidades sino de lo colectivo", afirmó hoy Bergantiños que añadió que "a ningún aficionado le importa donde vaya a jugar o donde lo hará Jony o Santos sino lo que pueda hacer el equipo hasta final de temporada".

A pesar de las declaraciones del jugador todo hace indicar que regresará al club gallego, donde pretende tener el mismo protagonismo que está teniendo en la presente en las filas rojiblancas al margen de que el Sporting logre o no el ascenso.

Sobre el próximo partido ante el Barcelona B, afirmó que "es el filial con mayor presupuesto de España y probablemente de Europa y con jugadores de mucha calidad que además están luchando por la permanencia, será un partido muy difícil como ya lo fue el anterior ante el Albacete".

"Estamos en la recta final y cada partido es fundamental sobre todo ahora que tenemos una desventaja con las posiciones de ascenso directo por eso es vital seguir con la línea que teníamos en casa", indicó Bergantiños sobre lo que queda de la liga regular.

Para el sportinguista, "el Rayo ha demostrado ser el mejor equipo, solo ha perdido cinco partidos y tiene en su mano el ascenso, pero la categoría siempre da muchas vueltas y nunca se sabe lo que va a pasar"

Berganiños no sabe si ganar los cuatro partidos que quedan servirán para lograr el ascenso directo dado que la categoría "está muy igualada, en cada jornada hay alguna sorpresa y lo importante es centrarse en el Barcelona B que no será nada fácil".

Para este encuentro reiteró que "el apoyo de la afición será muy importante como ya lo fue el día del Albacete", apoyo que parece está garantizado porque El Molinón volverá a registrar una gran entrada como lo demuestra el hecho de que ya se han agotado las localidades para la mayor parte de las zonas del campo.

Preguntado por las opciones del Sporting en una hipotética eliminatoria de ascenso, Bergantiños señaló que "todas las competiciones a ida y vuelta son imprevisibles" pero que el equipo "está capacitado para competir contra cualquier rival" y cuenta con su fortaleza en El Molinón "ya que los partidos en casa son fundamentales".

En la sesión de hoy Baraja pudo contar con todos sus jugadores a excepción del central Quintero ya que tanto Jony como Carlos Castro y Nacho Méndez han evolucionado bien de sus respectivas dolencias y han participado con normalidad en el trabajo de grupo.