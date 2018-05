Justicia se reunirá el viernes con jueces y fiscales tras un mes de protestas

Madrid, 9 may (EFE).- El Ministerio de Justicia ha emplazado este viernes a las asociaciones de jueces y fiscales a una nueva reunión en la que se abordarán algunas de las reivindicaciones por las que llevan manifestándose más de un mes y por las que irán a huelga el el próximo 22 de mayo.

Una semana después de que alrededor de 200 jueces y fiscales se concentrasen a las puertas del Ministerio y exigiesen la dimisión de su titular, Rafael Catalá, Justicia ha convocado una nueva reunión a la que asistirá la secretaria de Estado Carmen Sánchez-Cortés, según han informado a Efe fuentes de las asociaciones.

No acudirá, sin embargo, ningún representante de Hacienda, algo que las asociaciones ven con recelo, sobre todo porque una de sus principales demandas es la convocatoria de la Mesa de Retribuciones con el objeto de actualizar un régimen retributivo que consideran desfasado y que lleva años sin cambios.

En la reunión se abordarán sustancialmente tres asuntos: las propuestas de jueces y fiscales en relación a las guardias, a los grupos de población y también sobre la mejora de empleo público y de las condiciones de trabajo para el sector.

Un orden del día que algunas de las asociaciones consideran escueto en comparación con las numerosas demandas que llevan planteando al ministro desde hace mucho tiempo.

Por ello, algunas ven con escepticismo esta iniciativa del Ministerio y creen que no se están dando los suficientes pasos para paliar una situación que consideran extrema, con una huelga general en el horizonte.

Entre ellas, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ya ha anunciado que si Justicia no hace ninguna propuesta efectiva no acudirá a ninguna otra reunión hasta que no se produzca un verdadero avance.

Un día antes del encuentro, jueces y fiscales están llamados a realizar paros parciales de una hora, como cada jueves hasta el próximo 17 de mayo, y después de la huelga no descartan llevar a cabo más medidas de presión que reviertan una situación que muchos tachan de insostenible.

Las asociaciones creen que todas las convocatorias de movilizaciones están siendo un éxito y subrayan que es la primera vez que las siete se ponen de acuerdo para encabezar protestas de este tipo.

Entre sus demandas se encuentra la modificación en el nombramiento de los vocales del CGPJ, la regulación de las cargas de trabajo, la modificación de su régimen retributivo tras años sin cambios o la derogación de los plazos máximos de instrucción que introdujo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) en 2015.