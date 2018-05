Menéndez defiende gestión de consejeros y asume cualquier error

Madrid, 9 may (EFE).- El consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, ha defendido hoy la profesionalidad de los consejeros de la entidad y ha asumido cualquier error cometido en el pasado, al tiempo que ha señalado que aquellos que procedían del ámbito político eran "especialmente cuidadosos" en sus decisiones.

"Los criterios de elección de los consejeros siguieron los procedimientos y es todo legal. Todos han pasado los filtros del supervisor", ha dicho durante su comparecencia en la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario.

Menéndez ha aseverado que los consejeros de Liberbank procedente de la fusión con Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura y que procedían del ámbito político "siempre eran especialmente cuidadosos para proteger los intereses de la entidad".

"Y los errores que haya habido son responsabilidad mía, y no de los políticos", ha dicho tajantemente.

El consejero delegado de Liberbank ha señalado que él no se considera un político, pero ha insistido en que es una actividad "perfectamente honrada y la más importante en democracia", con lo que ha puntualizado que si "no lo soy es porque no me ha tocado ejercer de político".

Ha eludido hacer una valoración sobre el papel de los supervisores para atajar la crisis financiera y el boom inmobiliario, aunque ha reconocido que hubo errores de estimación en cuanto al alcance de la crisis y su duración.

En su opinión hay factores del entorno macroeconómico que explican la crisis de las cajas de ahorros por lo que "no todo tiene que ver con malas prácticas".

En cuanto a su gestión ha reconocido que tuvo "desaciertos y errores" pero ha recordado que Liberbank ha cumplido con su plan de reestructuración y ha devuelto los 124 millones de euros de ayuda pública antes del plazo marcado de 5 años.

Menéndez ha negado haber recibido presiones políticas para tomar decisiones en la entidad y ha dicho que si en algún momento percibió que podía tenerlas intentó alejarse de ella, pese a cualquier coste personal.

Por otra parte, no cree que actualmente tras la reforma financiera exista concentración bancaria en el sector y ha dicho que el problema no es el número de entidades que hay en España sino la red de oficinas, que considera excesiva, respecto a la población.