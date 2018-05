Palomas: "Un amor es como sentir que un chorro de vida te moja la cara"

Avilés, 9 may (EFE).- El escritor catalán Alejandro Palomas asegura que "Un amor", la novela que le valió el último Premio Nadal, tiene una intensidad con la que él mismo se define y explica que "es como entrar en un sitio y sentir como si un chorro de vida te moja la cara".

La obra adentra al lector en la vida familiar de Amalia y sus tres hijos, Silvia, Emma y Fer, un reducido universo en que habitan personajes que ya tuvieron vida en anteriores libros: "es una novela tan intensa como yo, aquí no hay trampa ni cartón", explica Palomas en una entrevista con Efe.

En su trayectoria, tuvo especial relevancia la novela "Una madre", con la que comenzó a hacer presentaciones en público: "ahí empieza un poco a cambiar todo, me doy cuenta de que mis inseguridades no estaban demasiado fundadas y empiezo a coger confianza también".

A partir de ese momento, ya con un amplio favor del público, aparecen las redes sociales en su actividad creativa y con ellas un mayor contacto con los lectores.

Pese a al relevancia del Nadal, asegura no sentir ningún vértigo ni mayor presión para continuar con su trabajo porque dice que es muy autoexigente y esa presión la lleva de continuo encima.

"Siempre he intentando poner el listón lo más alto posible", ha indicado como argumento de que no va a sentir ninguna presión añadida en sus próximos libros.

A la pregunta de si piensa seguir dando vida a estos personajes, reconoce que "la respuesta oficial debería de ser que no".

Aunque todo indica que los personajes de "Un amor" se colarán en un próximo libro: "sigo empapado por ellos y me gustaría seguir, la verdad, no sé si con la siguiente o dejar algún tiempo y retomarlo después; pero están ahí, y cuando no se han ido, hay que seguir".

Sus próximos proyectos tendrán que ver con el teatro y el cine, concretamente en este último caso con el guión de "Un hijo", un texto con el que recibió el Premio Nacional de Literatura Juvenil.

En poco más de un año, "Un hijo" estará en la gran pantalla con una adaptación muy natural porque Alejandro Palomas escribe "siempre pensando en cine y en teatro".

"Tanto es así, que no escribo la novela estructurándola en capítulos, la estructuro en escenas y secuencias, y tomo notas como las tomaría un guionista o un director de cine", señala.

Eso forma parte de su proceso creativo, como también el silencio. Alejandro Palomas necesita aislarse para escribir y por eso vive en un pequeño pueblo, en medio del campo, a hora y media en coche de Barcelona.

Así, confiesa que se retira para "aislarse" también de la "efervescencia" de la situación política que se vive en Cataluña.

El Premio Nadal de Novela de 2018 protagonizará mañana el ciclo Palabra del Centro Niemeyer, de Avilés, donde hablará de "Un amor", junto a la escritora Vanessa Gutiérrez.