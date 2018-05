Baraja cree que el Sporting aún tiene muchas opciones de ascenso directo

Gijón, 11 may (EFE).- El entrenador del Sporting, Rubén Baraja, afirmó al término del entrenamiento de hoy que en estos momentos no se plantea el "play off", ya que considera que su equipo aún "tiene muchas opciones de ascenso directo".

La derrota la pasada jornada en Zaragoza ha supuesto que el Sporting pierda la segunda posición y con ella el ascenso directo, que ahora es para el Huesca, al que Baraja señala como "el objetivo fundamental, ya que es el rival que está más cerca porque el Rayo ya tiene que fallar en dos ocasiones".

Para lograrlo, "hay que hacer muy buenos números en los cuatro partidos que quedan, para así meterle presión, la Segunda es imprevisible, siempre hay resultados inesperados y hay que creer hasta el final".

Tras perder en Zaragoza, Baraja afrontó la semana de entrenamientos "con normalidad y sin dramatismos", centrados únicamente en ganar mañana al filial azulgrana "y meter presión al Huesca, pero para ello no se puede fallar y el primer rival es el Barcelona B".

Un rival que para el entrenador del Sporting, "a pesar de su posición en la clasificación, tiene argumentos" y "no ha merecido las derrotas en las últimas jornadas y llegará aquí apurando sus opciones de salvación".

Baraja recordó la derrota del Sporting ante el Barcelona B en la primera vuelta, por lo que está seguro de que mañana "tocará sufrir, será un partido complicado".

Preguntado por la entrada en las convocatorias de Álex López, que apenas ha podido jugar en toda la temporada debido a las lesiones, y la salida de Santana, Baraja señaló que este último "tiene molestias en un gemelo, no se siete del todo bien y ahora entra Álex López que se ha recuperado".