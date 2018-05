Propuestas pasan a la segunda fase de los Presupuestos Participativos

Oviedo, 11 may (EFE).- La Concejalía de Participación Ciudadana de Oviedo ha puesto hoy en marcha, y hasta el 30 de mayo, la segunda fase de los Presupuestos Participativos 2019, en la que 247 propuestas vecinales buscarán los apoyos para continuar el proceso y acceder a la fase final.

De las 325 propuestas presentadas en la primera fase, 78 no han continuado en el proceso al no cumplir las bases de los Presupuestos Participativos, al no ser competencia municipal, suponer un gasto de contratación de personal o encontrarse en proceso de realización, entre otros motivos.

Asimismo, varias propuestas similares se han unificado para conseguir mayor apoyo de la ciudadanía.

Entre las propuestas que podrán ser apoyadas por los ciudadanos está la instalación de aparatos de gimnasia para mayores, la transformación de los patios de recreo de colegios públicos, o la instalación de contenedores de aceite usado.

Al igual que en la primera fase, en la segunda podrán participar todas las personas empadronadas en Oviedo mayores de 16 años, a través de la página web consultaoviedo.es o presencialmente en los puntos habilitados por todo el concejo.