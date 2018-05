El PP tilda de rocambolesco el proceso de primarias en el PSOE asturiano

Oviedo, 11 may (EFE).- El PP ha calificado hoy de "rocambolesco, chapucero y curioso" el proceso que se está siguiendo en el PSOE asturiano para la elección de su candidato a la Presidencia del Principado, al que opta su secretario general, Adrán Barbón.

A raíz de que Barbón anunciase ayer en Gijón que sí se iba a presentar como candidato, el diputado regional del PP David Gonzalez Medina ha asegurado que "llama la atención" que quien pretende convertirse en presidente del Principado "empiece engañando".

González Medina se refería así a unas declaraciones efectuadas por el secretario de la FSA-PSOE en las que señalaba que el partido requiere de una gran dedicación y que no consideraba que ese cargo fuese compatible con el de la Presidencia del Principado.

"No sabemos si va a dimitir como secretario de la FSA", ha señalado el parlamentario popular en unas declaraciones a los medios en las que ha asegurado que las primarias socialistas "están teledirigidas" por el secretario general del partido, Pedro Sánchez.

"El PSOE presumía de primarias, pero están teledirigidas desde el momento en que Pedro Sánchez eligió a dedo a un candidato que había dicho que no iba a ser candidato", ha añadido González Medina.

En tono irónico, ha señalado que seguramente se equivocó cuando dijo que no iba a optar a la presidencia del Principado porque en realidad quería decir que no va a ser el presidente del Principado, porque no van a ganar las elecciones.

Para González Medina, no es de extrañar que haya simpatizantes del PSOE que estén preguntando en las redes sociales "por qué Barbón ha incumplido su palabra" con la posición adoptada que, en su opinión, no deja de ser un apaño y el final de una decisión "tomada con el dedo de Sánchez y con el dedo de (Adriana) Lastra".