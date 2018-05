Fernández descarta que mayor presencia china en EDP merme empleos en Asturias

Oviedo, 14 may (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, no está preocupado por un aumento del capital chino en la la eléctrica EDP y EDP Renovables, ésta última con sede en Oviedo, porque "no es previsible que tenga incidencia ni en la capacidad de generación en Asturias ni en el empleo".

Fernández se refería así a la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada el viernes por la estatal China Three Gorges sobre el cien por cien del capital de Energías de Portugal (EDP), de la que ya controla el 23 % de las acciones y que valora la compañía en unos 11.900 millones de euros.

Junto a la OPA sobre EDP, la compañía estatal china lanzó una segunda OPA sobre EDP Renovables, filial que tiene sede en Asturias pero cotiza en la Bolsa de Lisboa y de la que EDP posee el 82,6 % del capital.

En declaraciones a la prensa antes de visitar las instalaciones de Asturfeito en Avilés, el presidente asturiano ha recordado que el capital chino ya es mayoritario en la compañía eléctrica, aunque no tenga la mayoría y se ha mostrado convencido de que si la OPA sale finalmente adelante "va a llevar mucho tiempo".

Como ejemplo, ha señalado que así pasó cuando EDP se hizo con el control de Hidroeléctrica del Cantábrico cuando él era consejero de Industria bajo la presidencia de Vicente Álvarez Areces.

En su opinión, sería "poco preocupante" que la compañía china consiguiese la mayoría del accionariado porque no tendría incidencia sobre el empleo y centrales de generación que hay asentadas en el Principado, algo que no estaría tan claro en el caso de que fuese una empresa que estuviese en competencia directa con EDP.

Como ejemplo, ha señalado que si Gas Natural fuese la sociedad que hubiese lanzado esta OPA, desde el Gobierno de Asturias podrían "tener suspicacias en cuanto eso sí incidiera en las tecnologías de generación que se están utilizando en Asturias o el empleo",

China Three Gorges estableció como condición para el éxito de la oferta sobre EDP que consiga hacerse con más del 50 % de los derechos de voto y que se alteren los estatutos para que no exista ningún límite a los derechos de voto ejercidos por un sólo accionista (en la actualidad están limitados al 25 % del capital).

También está pendiente de las autorizaciones de las autoridades portuguesas e internacionales y de una "confirmación por parte del Gobierno de Portugal de que no se opondrá a la oferta".

China Three Gorges es propiedad del Estado chino, que también posee la compañía CNIC, que tiene en sus manos casi el 5 % de EDP por lo que el Estado chino controla actualmente el 28 % de EDP.