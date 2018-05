EDP considera que el precio ofrecido por China Three Gorges en la opa es bajo

Lisboa, 15 may (EFE).- El Consejo de Administración de la eléctrica Energías de Portugal (EDP) considera que el precio ofrecido por China Three Gorges en su opa es bajo y no refleja adecuadamente el valor de la compañía.

En un comunicado remitido hoy a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliario (CMVM) lusa, la empresa señala que el precio "no refleja adecuadamente el valor de EDP" y que el premio incluido en la oferta "es bajo, considerando la práctica seguida en el mercado europeo de las 'utilities'".

China Three Gorges lanzó el pasado viernes una opa sobre el 100 % del capital de EDP, de la que actualmente controla el 23 %, en la que ofrece una contrapartida de 3,26 euros por acción, un 4,82 % más que el precio al que cerraron ese día en la Bolsa de Lisboa.

Desde entonces, los títulos de la eléctrica acumulan una revalorización del 10,6 % y su cotización cerró hoy en los 3,44 euros.

El Consejo de Administración de EDP señala que ya ha comenzado los "procedimientos internos relevantes" y se pronunciará, "a su debido tiempo", sobre los otros términos de la opa.

China Three Gorges es propiedad del Estado chino, que también posee la compañía CNIC, que tiene en sus manos casi el 5 % de EDP.

Por tanto, a través de estas dos sociedades, el Estado chino controla ya el 28 % de la eléctrica y aspira ahora a hacerse con el resto del capital, en el que destacan como otros grandes accionistas Capital Group Companies (12 %) y la española Oppidum (7,19 %).

China Three Gorges estableció como condición para el éxito de la oferta que consiga hacerse con más del 50 % de los derechos de voto y que se alteren los estatutos, para que no exista ningún límite a los derechos de voto ejercidos por un sólo accionista (ahora están limitados al 25 % del capital).

Junto a la opa sobre EDP, la compañía china lanzó una segunda opa sobre EDP Renovables, filial que tiene sede en España pero cotiza en la Bolsa de Lisboa y de la que EDP posee el 82,6 % del capital.