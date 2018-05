UGT alerta de movilizaciones si no se desbloquean los convenios para junio

Oviedo, 16 may (EFE).- La Unión General de Trabajadores (UGT) de Asturias ha advertido hoy de la posibilidad de movilizaciones y paros si no se desbloquean los convenios en negociación antes del mes de junio.

El sindicato ha defendido en un comunicado que los convenios deben recuperar derechos y repartir los beneficios, algo que no se está produciendo porque el empresariado parece no haber entendido que ya no hay una situación de profunda crisis como la vivida entre 2008 y 2013.

La situación es "ciertamente complicada ahora mismo en Asturias", tanto que es muy posible que si no se desbloquean antes de junio los convenios en negociación, se plantearán conflictos importantes que se traducirán en movilizaciones y paros, ha advertido UGT.

En este momento está en negociación el convenio del Metal, que es referente por la cantidad de trabajadores a que afecta (25.000 directos) y porque marca la pauta del resto de convenios al ser Asturias una comunidad con gran componente industrial.

A juicio de UGT, lo que está planteando la patronal a día de hoy "no es admisible", porque significa perder dinero sobre el convenio actual.

El convenio de Construcción tampoco avanza al igual que sucede con el de Limpieza, el sector de Hostelería lleva sin convenio cinco años y también están en negociación los convenios de Comercio y Minoristas y Mayoristas de Alimentación.

Tras manifestar su hartazgo por esta "estafa laboral" a los trabajadores, UGT plantea recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de la crisis con una subida salarial en torno al tres por ciento.

El sindicato ve preciso mantener la cláusula de revisión salarial conforme al IPC y considera que los salarios más bajos tienen que crecer en mayor medida, de manera que en ningún convenio debe haber salarios inferiores a 1.000 euros al mes.

UGT se niega a que las mutuas se encarguen de gestionar las altas y bajas por enfermedad común y ve "absolutamente imprescindible" volver a situar el convenio regional sectorial como referente sin que los convenios de empresa se puedan situar por encima de ellos.