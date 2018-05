El PP anuncia que no va a perder ni un minuto más en los ediles no adscritos

Avilés, 16 may (EFE).- El portavoz municipal del PP de Avilés, Carlos Rodríguez de la Torre, ha anunciado hoy que no va a perder "ni un minuto más" en el problema que considera que supone para la Corporación municipal que existan cuatro concejales no adscritos, ni en pedir el consenso para un pacto local antitransfuguismo.

En opinión del PP, el Ayuntamiento de Avilés tiene un problema importante con la presencia de cuatro concejales no adscritos, tres de ellos provenientes de sus filas y un cuarto de Ciudadanos, que no participa en la vida institucional de la ciudad.

Los tres concejales que se habían presentado bajo las siglas del PP pertenecen ahora a otra formación política, concretamente, a la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Avilés.

Sin embargo, no todos los grupos se han mostrado conformes, empezando por Ciudadanos, que, como ha recalcado Rodríguez de la Torre, es el mas perjudicado, dado que ha perdido la mitad de la representación municipal que había logrado en los últimos comicios.

"A la vista de los posicionamientos que ha habido de los diversos grupos políticos y en concreto, para nuestra sorpresa, ante el hecho de que Ciudadanos manifiesta que no le preocupa este tema, nosotros no vamos a perder ni un minuto más en este asunto", ha anunciado a Efe el portavoz popular.

El PP se dedicará a su tarea de oposición y a preocuparse por el bienestar de la ciudadanía, los impuestos municipales y su destino, o el modelo de ciudad que defiende, de modo que no va a perder "ni un minuto más en personas no lo merecen".

Nos obstante, y más allá de que no se vaya a firmar el pacto propuesto, el PP anuncia que su actuación en los plenos será la de debatir las cuestiones que partan de los grupos municipales sustentados por partidos políticos que han obtenido representación municipal.