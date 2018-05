El PSOE critica la ordenanza de locales por afectar a entidades de Gijón

Gijón, 16 may (EFE).- El grupo municipal del PSOE de Gijón ha denunciado hoy que el equipo de gobierno no "tiene claro cómo va a aplicar" la ordenanza de uso de locales "que no tiene en cuenta" a las entidades que desarrollan desde hace años su labor en la ciudad.

La concejala socialista Marina Pineda ha criticado que la edil de Hacienda, Ana Braña, "no ha sabido responder a ninguna de las preguntas formuladas" por el PSOE sobre esta normativa, un año después de su aprobación definitiva.

En un comunicado, Pineda ha señalado que el gobierno municipal "ni sabe cuántas entidades ocupan locales municipales, ni en qué condiciones, ni qué actividades realizan".

"Lo único que ha quedado claro es que el gobierno no está aplicando su propia ordenanza", ha lamentado.

Pineda ha explicado que el cambio en las condiciones de uso de los locales cedidos puede generar "graves problemas" para el funcionamiento de las entidades, que "deberán asumir obligaciones de mantenimiento y costes de suministros básicos que irán en detrimento de las actividades que vienen realizando".