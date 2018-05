CCOO y UGT reclaman una subida salarial y el desbloqueo de los convenios

Oviedo, 17 may (EFE).- CCOO y UGT han anunciado una nueva concentración para demandar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y exigir el desbloqueo de los convenios laborales antes del mes de junio.

La concentración está convocada para el día 21 de mayo a las 12:00 horas ante la sede de la Federación Asturiana de Empresarios de Oviedo mientras que en el resto de España se celebrará al día siguiente, según han informado hoy en rueda de prensa los secretarios generales de UGT y CCOO, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente.

Fernández Lanero ha considerado que es fundamental que los salarios suban al 3 por ciento y que ningún convenio tenga menos de 1000 euros al mes

También ha afirmado que "bajo ningún concepto" van a permitir que las mutuas sean las que gestionan las altas y las bajas por enfermedad común en las empresas.

Asimismo, se ha mostrado dispuesto a negociar que una parte de la subida salarial pueda ser variable pero ha reconocido que no hay ningún acuerdo y que se están negando a subir los salarios ante lo que él ha denominado "estafa laboral".

En cuanto a la situación de los convenios colectivos en Asturias, Fernández Lanero ha afirmado que la negociación está paralizada tanto el sector del metal, como el de la construcción, el comercio y que el de hostelería lleva cinco años sin convenio, "mientras las empresas se enriquecen", ha dicho.

Por su parte, Zapico ha exigido un reparto de la riqueza ya que en los últimos cinco años tanto España como Asturias están creciendo de manera sostenida "gracias al esfuerzo y la entrega de los trabajadores y trabajadoras".

No obstante, ha asegurado que el crecimiento económico no es sostenible en el tiempo y que está generando desigualdades si España no tiene mecanismos internos para generar el consumo lo que se consigue incrementando los salarios y las pensiones.

Zapico, ha anunciado que se ha iniciado un proceso de movilizaciones que permita revertir la situación y "doblar el pulso a la patronal" y que tras nueve reuniones a nivel estatal "van a ir al conflicto".