El PP insta al PSOE a pedir perdón por su gestión con las obras de El Musel

Oviedo, 17 may (EFE).- El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha instado hoy al actual Gobierno socialista y a sus predecesores a "pedir perdón" por la gestión que realizaron para llevar a cabo las obras de ampliación del puerto de El Musel, investigadas por la Audiencia Nacional y por el Tribunal de Cuentas.

Cuervas-Mons se ha manifestado así durante el debate de la pregunta que ha formulado en el pleno de la Junta General al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, sobre el desarrollo de dichas obras, adjudicadas por 572 millones de euros y cuyos sobrecostes elevaron su cuantía hasta los 826,4 millones.

A su juicio, dicho sobrecoste, del que 140 millones de euros se corresponden con desviaciones en el precio del material extraído de canteras para acometer la ampliación, fue "un ejemplo de mala gestión y de despilfarro de fondos públicos" lo que llevó a la UE a abrir un expediente para pedir la devolución de una parte de los 240 millones de euros que aportaron las instituciones comunitarias.

"La OLAF desveló tropelías hasta en los pesajes de los camiones y confirmó lo que veníamos denunciando desde el PP pese a que se nos dijo que éramos los enemigos de Asturias y que mentíamos", ha dicho.

Además, ha incidido en que, al margen del procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional, el exdirector y expresidente de El Musel, José Luis Díaz Rato y Fernando Menéndez Rexach, afrontan una demanda interpuesta por la Abogacía del Estado que les reclama una aportación de 137 millones de euros de su patrimonio.

En su respuesta, el consejero ha incidido en que la impulsora de la obra fue la Autoridad Portuaria de Gijón con el respaldo de las administraciones central y autonómica y de la Comisión Europea para ejecutar un proyecto que era competencia del Ministerio de Fomento aunque en su desarrollo intervinieran otros organismos.

Martínez ha subrayado que durante todo el proceso la Abogacía del Estado, la Intervención General y el Ministerio de Hacienda dieron su visto bueno y ha lamentado que el PP nunca haya tenido una actitud constructiva respecto a una fundamental para Asturias y que intenten "manchar" a otros con acusaciones de corrupción cuando esa práctica "llega a un nivel insoportable en su partido".

"Nunca han dicho ni una palabra para defender la necesidad de la inversión y aun así dicen ser el partido que quiere ser alternativa", ha apuntado el consejero tras recordar que obras portuarias como las acometidas en Coruña, Algeciras, Málaga, Almería, Alicante, Castellón o Barcelona han tenido sobrecostes superiores en términos porcentuales a los de El Musel.

Además, ha incidido en que el Principado no es parte en el proceso penal abierto en la Audiencia Nacional ni en el iniciado por el Tribunal de Cuentas en el que, ha subrayado, la Fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre el escrito de demanda de la Abogacía del Estado contra los dos ex responsables de la Autoridad Portuaria.