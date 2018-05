Pablo Chiapella será "El Paisano" que mostrará pueblos de España en La 1

Madrid, 17 may (EFE).- Un viaje de lujo por los pueblos más pequeños con el actor albaceteño Pablo Chiapella como guía es la propuesta que, a partir de mañana a las 22.10 horas, propone La 1 para la noche de los viernes.

El intérprete, conocido por el público por su papel de Amador en "La que se avecina", será un monologuista ambulante que recorrerá España en busca del paisaje humano de los pueblos de menos de mil habitantes, cuyas vidas dará a conocer "con sensibilidad y en torno de humor", ha dicho hoy en su presentación el director de Contenidos, Canales y Producción de Programas de TVE, Toni Sevilla.

"El objetivo de 'El Paisano' es mostrar la gran diversidad de los pueblos, que forma parte de la labor de servicio público de RTVE", ha añadido.

Además de mostrar los pueblos y convivir con sus vecinos durante 48 horas, Chiapella asumirá el reto de interpretar un monólogo hecho a mediada de cada localidad y sus habitantes.

"Me he convertido en un paisano más: les he conocido, me han contado sus vivencias y mantengo relación todavía con muchos de ellos. Los únicos protagonistas son la gente que aparece en el programa", ha señalado el actor.

Paisajes físicos y humanos quedarán plasmados en esta adaptación del formato danés "Comedy on the Edge", que produce para RTVE Brutal Media y que se inaugurará con una visita a Burgui, en el valle del Roncal (Navarra), donde Pablo Chiapella pasará 48 horas aprendiendo esquiar sin nieve o a hacer esculturas con motosierra.

Después pasará en su recorrido pasará por Almonaster La Real (Huelva), Canillas de Aceituno (Málaga), Calabardina (Murcia), Sotés (La Rioja), Torrellas (Zaragoza), Tazones (Asturias), Artenara (Gran Canaria), La Alberca (Salamanca), Motilleja (Albacete), Cofrentes (Valencia) o Sardiñeiro de Abaixo (A Coruña).