El PSOE de Cangas de Onís elige Ejecutiva y supera la etapa de la gestora

Oviedo, 17 may (EFE).- La asamblea de afiliados de la FSA-PSOE en Cangas de Onís ha designado a su nueva comisión ejecutiva, encabezada por Vanesa González, con lo que supera la etapa de la gestora al frente de la agrupación constituida el pasado mes de enero, informó hoy esta formación.

A la asamblea ha asistido el secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, y la secretaria de organización, Gimena Llamedo, que ha valorado la elección de la nueva dirección en Cangas de Onís dado que supone "alcanzar la normalidad orgánica en todas las agrupaciones", que no cuentan ya con ninguna gestora.

Llamedo ha recordado que la gestora ejerció sus funciones durante 84 días y que, en cumplimiento del nuevo reglamento del PSOE, cesa en su actividad sin exceder el periodo máximo de mandato fijado para las gestoras, cuya vigencia no debe superar los 90 días.

La dirigente socialista ha recordado que "desde hace bastante tiempo" no se daba la circunstancia de que no hubiera constituida ninguna gestora en las agrupaciones de la FSA-PSOE y que, en algún momento, llegó a haber hasta once agrupaciones en esa situación.

Así, la comisión gestora de Cangas de Onís, que estuvo presidida por Llamedo, ha cesado en su mandato tras la elección de la nueva ejecutiva liderada por Vanesa González e integrada por once personas "que integran juventud y experiencia e implicadas en la vida del concejo en diferentes ámbitos", según la secretaria de organización.