Sector local cumplió un 18,92% de consejos de Sindicatura entre 2007 y 2016

Oviedo, 17 may (EFE).- El sector público local asturiano cumplió un 18,92 por ciento de las recomendaciones que la Sindicatura de Cuentas le realizó entre los ejercicios 2007 y 2016.

Así se desprende de las conclusiones del informe de seguimiento de las recomendaciones y observaciones contenidas en los informes sobre el sector público local del Principado de Asturias relativo a los ejercicios 2007-2016, aprobado ayer y que establece que el porcentaje de la aplicación de las recomendaciones fue "relativamente "bajo".

Del total de las recomendaciones (592), casi la mitad de ellas (49,83%) fueron consideradas como no contestadas por este órgano de control.

Dentro de las 295 recomendaciones calificadas como no contestadas, 231 lo son porque la entidad destinataria no respondió al oficio en el que se comunicaban, 20 porque lo hicieron fuera de plazo y las restantes 44 porque las contestaciones no daban respuesta a la recomendación analizada, no la justificaban de forma expresa o lo hacían de forma incoherente.

No atendieron al requerimiento efectuado por la Sindicatura de Cuentas 28 ayuntamientos, 10 mancomunidades, cuatro consorcios, tres organismos autónomos, tres sociedades mercantiles y tres fundaciones, pero sí lo hicieron todas las parroquias rurales.

De las 297 recomendaciones contestadas, 112 han sido aplicadas total (60) o parcialmente (52).

Las sociedades mercantiles dependientes son las entidades que han confirmado haber adoptado un mayor número de medidas o actuaciones encaminadas a corregir las deficiencias, debilidades o insuficiencias puestas de manifiesto en las recomendaciones.

No han sido aplicadas 185 recomendaciones, pero en un total de 152, las entidades han manifestado que las han tomado en consideración, lo que indica que reconocen su pertinencia y están de acuerdo con su contenido, y las 33 restantes no han sido compartidas por las entidades destinatarias.