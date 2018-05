Prendes ve a Fernández con poca confianza en su capacidad para ganar

Oviedo, 18 may (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en Asturias, Ignacio Prendes, ha señalado que el anuncio de la presidenta del PP, Mercedes Fernández, de que buscará pactos postelectorales con Foro y con la formación naranja para acabar con treinta años de gobiernos del PSOE en Asturias refleja que tiene poca confianza "en la capacidad de su partido para ganar las elecciones".

"Lleva mucho tiempo hablando de pactos postelectorales y de sumar", ha señalado Prendes en rueda de prensa tras la reunión del comité autonómico de Ciudadanos en la que ha añadido que su partido saldrá "a ganar" en los comicios de mayo de 2019.

A su juicio, la formación naranja viene sumando "apoyos transversales de ciudadanos que vienen de distintos sitios", cuenta con un proyecto "autónomo" en el que tienen confianza mientras que "otros no parecen confiar ni en sí mismos ni en su partido".

El vicepresidente primero del Congreso se ha mostrado además satisfecho de que los Presupuestos Generales del Estado pactados por su partido con el PP hayan superado el trámite de enmiendas parciales en comisión en el Congreso de los Diputados a la espera de ser aprobados la próxima semana por el pleno de la Cámara baja.

No obstante, ha lamentado la actitud "obstruccionista" del PSOE en la tramitación de las cuentas del 2018 y la reiteración de una postura "irresponsable" de apostar por "el no por el no" que finalmente dejará la aprobación del texto en manos del PNV.

"Viniendo de un partido que ha tenido vocación de gobierno es una actitud irresponsable, debió comportarse de otra manera y no lo ha hecho", ha señalado tras cifrar en 8.000 millones las partidas incorporadas en el proyecto inicial a propuesta de Ciudadanos.

A esa cuantía se han añadido en el trámite de enmiendas, ha subrayado, incrementos en partidas como la destinada a la lucha contra la violencia machista, que pasará de estar dotada con 80 millones de euros inicialmente a disponer de 130 lo que, a su juicio, garantiza la puesta en marcha de las medidas incluidas en el Pacto Estatal suscrito por todos los partidos salvo Podemos.

En el caso de Asturias, Prendes ha destacado que su partido ha posibilitado al apoyar las enmiendas de PP y Foro que se incorporen 37 millones de euros adicionales destinados a infraestructuras en el Principado -que incluyen la construcción de una rotonda entre la N-634 y la AS-1 en Granda- así como a ampliar los fondos destinados a la reducción de emisiones y al pago de los fondos mineros.