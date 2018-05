Los sindicatos barajan movilizaciones contra el ERE planteado por STRE

Oviedo, 18 may (EFE).- La multinacional americana STRE, situada en Llanera, plantea un ERE que afectará al 40 por ciento del total de su plantilla de 66 trabajadores en una medida que el comité de empresa rechaza y, en consecuencia, anuncia que emprenderá acciones necesarias garantizar la viabilidad de empleos sin descartar posibles movilizaciones.

La empresa STRE, dedicada a la creación de un componente de los paneles fotovoltaicos, realizará una reestructuración global en su planta de Llanera debido, por un lado, a la crisis que está sufriendo el sector, y por otro a la fuerte implantación del mercado chino, explica el SOMA-FITAG en un comunicado.

"Desde el comité de empresa, no entendemos que no se hayan puesto en funcionamiento los mecanismos necesarios para que esto no ocurriese, y que la solución a esta situación pase por una medida tan desproporcionada", dice el comunicado.

En este momento, STRE está en proceso de desarrollo de un nuevo producto para otro tipo de mercado que conlleva una inversión cercana a los 5 millones de euros que en aproximadamente un año estaría en funcionamiento, por lo que "se podría tratar otro tipo de medidas de cara a mantener el empleo hasta ese momento".

Actualmente, se está llevando a cabo un ERTE de 3 meses, que se planteó para ver cuál era el comportamiento del mercado fotovoltaico en cuanto a pedidos.

"Desde el comité de empresa vamos a llevar a cabo todas las acciones que estén a nuestro alcance para garantizar la viabilidad de los empleos, máxime tras el esfuerzo negociador que, por parte de los trabajadores, siempre se ha llevado a cabo, sin descartar, por tanto, ningún tipo de movilización", anuncia el sindicato.