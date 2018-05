Zapico celebra que su retrato de los años de plomo llegue con ETA disuelta

Avilés, 18 may (EFE).- El dibujante Alfonso Zapico y el ex dirigente del PSOE Eduardo Madina han presentado hoy el cómic "Los puentes de Moscú", el retrato de los años más negros de Euskadi elaborado a partir de una conversación entre el político y el músico Fermín Muguruza que su autor celebra que llegue a las librerías tras el anuncio de disolución de la organización terrorista ETA.

"Es maravilloso que llegue a las librerías cuando ETA ya ni siquiera existe", ha señalado a Efe Zapico durante la presentación junto a Madina del volumen, editado por Astiberri, que toma su título en español del barrio irundarra de Muguruza y opta por "Zubigileak" (los que tienden puentes) para su edición en euskera.

La historia arranca de la entrevista que Madina realizó a Fermin Muguruza, el fundador de Kortatu y Negu Gorriak, candidato de Euskal Herritarrok e independentista aunque crítico con la lucha armada, para la revista Jot Down en el invierno de 2016, un encuentro difícilmente imaginable poco tiempo antes en Euskadi.

"No hay equiparación, lo que hay es el relato de cada uno, y yo, como soy un espectador, no soy vasco, lo veo un poco desde fuera, lo que hago es dar voz a los dos, que cuentan todo lo que vivieron y todo lo que les pasó", ha explicado el dibujante.

Madina, que había cantado el "Sarri Sarri" de Kortatu -cuyo vídeo arranca con una portada de Egin informando de una fuga de dos presos de ETA- en sus noches de juventud en Bilbao, realizó la entrevista atraído por su admiración musical por Muguruza, al que conoció en 2003 en la presentación en San Sebastián del documental "La pelota vasca", de Julio Médem, en el que ambos aparecían.

En ese momento, poco más de un año después de que un atentado de ETA con una bomba-lapa en su coche le hiciera perder una pierna, el dirigente socialista se dirigió al cantante para mostrarle su apoyo por la campaña de censura que sufría la banda que lideraba.

Al encuentro acudió como "infiltrado" Alfonso Zapico sin más objetivo que plasmar la conversación en unos dibujos que servirían como recuerdo para ambos interlocutores, con los que el Premio Nacional del Cómic 2012 por "Dublinés" ya mantenía relación.

En blanco y negro -el mismo que utiliza para su todavía incompleta trilogía sobre la revolución del 34 "La balada del norte"-, el autor asturiano fue plasmando aquella reunión hasta llegar a la conclusión de que allí había una historia que contar.

"La entrevista fue muy densa, había mucho material y pensé que merecía la pena hacer un libro y contar todo lo que se hablaba y un poco más", rememora ahora Zapico.

Madina recibió la idea con gusto al considerar que "toda contribución a la explicación de un tiempo y la consolidación de la memoria me parece un buen paso, además de en términos personales, porque es muy emocionante todo lo que ha dibujado Zapico".

Si en su debut en el cómic español Zapico ya se reveló como un dibujante de conflictos con su "Café Budapest" sobre los orígenes de la disputa palestino-israelí, ahora relata la historia personal de Madina y Muguruza para dejarles hablar de su experiencia vital, paralelas pero alejadas, en la Euskadi de las últimas décadas.

Zapico introduce sus propias aportaciones al autorretratarse como personaje en el cómic en el que cuenta tanto el atentado de Madina -un asunto que no se menciona en su entrevista con Muruguruza- como el intento de un grupo ultraderechista de introducir un artefacto explosivo durante un concierto del músico en Barcelona.

"Dibujar el atentado de Eduardo me creó mucha angustia; busqué en la hemeroteca las noticias de aquel día y hablaban de Simón Peres, de que el futuro está en el diálogo y no en las armas y, justo ahí, estalla la bomba, eso me revolvió mucho por dentro", comenta.

"Tengo milimetrado en mi memoria todo lo que pasó aquella mañana y todo lo que vino después, no quiero olvidarlo porque es un momento que marcó un antes y un después en mi vida", señala el exdiputado socialista que reconoce que le ha impactado verlo dibujado.

Con el objetivo de ser fiel a dos voces aún hoy muy distintas el dibujante, que asume el riesgo de las críticas sobre una supuesta ecuanimidad ante la barbarie terrorista, intenta entender y dejar expresarse a sus protagonistas en torno a un diálogo nacido en 2016 al calor de unas alubias de Gernika en un bar de Irún al que Madina sólo habría podido entrar unos años antes acompañado de escoltas.