Asturias Ganadera denuncia que Principado paga sólo el 20% de daños del lobo

Oviedo, 21 may (EFE).- El portavoz de Asturias Ganadera, Xuan Valladares, ha criticado hoy que entre 2010 y 2016 el Gobierno asturiano sólo ha pagado el 20 por ciento de los daños reales ocasionados por el lobo a la cabaña ganadera.

En rueda de prensa, Valladares ha señalado que "los datos confirman que el lobo está en franca expansión, en población y en áreas ocupadas", y que "los daños que causa han ido en aumento progresivo desde hace bastantes lustros".

"El mayor número de daños tiene orígenes múltiples que no tienen nada que ver con una gestión fraudulenta", ha asegurado el portavoz, que ha criticado que al no mencionar factores como el aumento de la densidad de cánidos o el cambio de hábitos "se deja que la gente relacione una falsa mala gestión como algo común que aumenta los daños".

Tras rechazar la constante asociación del ganadero con la picaresca, Valladares ha criticado que tan solo se paga un 20 por ciento de los daños reales que el lobo ocasiona a las ganaderías, cuyos dueños "no realizan malas prácticas".

Así, ha precisado que entre 2010 y 2016 la administración indemnizó a los afectados con casi siete millones de euros, cuando habría que multiplicar la cifra por cinco.

Según ha indicado, sólo veinte de las 3.966 explotaciones que denunciaron daños en este mismo periodo recibieron el 21,4 por ciento del importante pasado por el Principado en ese periodo.

En opinión de Asturias Ganadera, el Ejecutivo asturiano quiere evitar que pocos ganaderos se hagan con la mayoría de las ayudas, pero lo que debe evitar es que un 80 por ciento de los daños se queden sin cobrar y que haya fraude.

"Evitar la picaresca y que si hay algún delincuente se encuentre, denuncie y juzgue, pero no se debe traspasar la frontera de lo subjetivo", ha defendido la asociación, que ha considerado que "no se puede castigar a una persona por no ser eficiente con las medidas preventivas".

Además, ha abogado por castigar los "ineficientes controles y la mala aplicación del plan de gestión del lobo" que lleva años siendo "inoperante".